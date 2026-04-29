Francesco Salas Lagazzi hace historia para el deporte venezolano

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El deporte venezolano celebra una nueva joya. Francesco Salas Lagazzi se convirtió en protagonista internacional tras conquistar la medalla de oro en el European Kids 2026 de la IBJJF, celebrado en Dublín, Irlanda. Su actuación no solo lo llevó a lo más alto del podio, sino que confirmó el crecimiento del talento juvenil en el Jiu-Jitsu.

En un torneo marcado por la presencia de potencias tradicionales como Brasil y Estados Unidos, el joven atleta logró imponerse con autoridad en la categoría adolescente hasta 65 kilogramos. Su desempeño dejó claro que Venezuela empieza a abrirse espacio en escenarios históricamente dominados por otras naciones.

Francesco Salas Lagazzi

Más allá de la medalla, el logro de Salas Lagazzi de 15 años, tiene un trasfondo de esfuerzo y determinación. En declaraciones ofrecidas este miércoles 29 de abril a Meridiano, el atleta dejó ver la mentalidad que lo ha llevado a destacar a tan corta edad. “Es un camino muy largo, de muchos años entrenando con constancia. Siempre hay caídas y uno tiene que levantarse. La lucha es primero mental, porque si pierdes ahí, no tienes posibilidades de ganar”, expresó.

El joven también habló sobre los sacrificios que implica dedicarse a este deporte. Reconoció que, pese a su edad, el proceso no ha sido sencillo. “Tienes que dejar muchas cosas de lado, y siendo niño no es fácil. Lo que me impulsa es la pasión y el amor por el Jiu-Jitsu, eso es lo que me hace seguir adelante”, comentó con convicción.

Otro de los puntos que resaltó fue la dificultad de desarrollarse en un entorno con menos competencias que en otros países. Según explicó, esto representa un reto adicional para medirse con los mejores del mundo. Aun así, su ambición es clara: aspira a conquistar el Grand Slam del circuito y convertirse en campeón mundial.

Finalmente, sobre su combate más exigente en el torneo, recordó cómo logró revertir un inicio adverso en su primera pelea. “Iba perdiendo y quedaban pocos segundos. En ese momento entendí que tenía que darlo todo para ganar”, relató. Esa mentalidad terminó marcando el camino hacia una victoria que ya forma parte de la historia.