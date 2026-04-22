Federación Venezolana de Golf le entregará distinción a Walter Stipa

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En un acto de profunda relevancia para el deporte nacional, la Federación Venezolana de Golf (FVG) anunció este miércoles 22 de abril la distinción al golfista Walter Stipa con la Máxima Distinción de la institución: la "Orden Carlos Eduardo Frías". Este reconocimiento será entregado en el marco de la celebración del XLI Abierto de Venezuela, consolidándose como uno de los momentos cumbres de la agenda deportiva de este 2026.

Reconocimiento al Mérito y Trayectoria

La decisión, tomada de forma unánime por el Comité de Selección de los Reconocimientos al Mérito 2025, resalta la labor de Walter Stipa como una figura clave en el impulso y desarrollo del golf en el país.

La distinción "Orden Carlos Eduardo Frías" se otorga específicamente bajo la categoría de Personalidad Civil, reconociendo el compromiso, la gestión y el aporte sostenido que Stipa ha brindado para fortalecer la disciplina y su infraestructura en el territorio venezolano.

Una Gala en el Valle Arriba Golf Club

La ceremonia de entrega se llevará a cabo este jueves 23 de abril a las 7:00 p.m. en el Salón Principal del Valle Arriba Golf Club. El evento cobra una dimensión especial al realizarse simultáneamente con el cuadragésimo primer Abierto de Venezuela, la competencia más emblemática del calendario nacional que reúne a los mejores exponentes de este deporte.

El presidente de la FVG, Felipe Rodríguez Ulpino, extendió una felicitación formal destacando que la presencia de personalidades como Stipa es fundamental para mantener el prestigio y el crecimiento del golf venezolano, proyectándolo tanto a nivel nacional como internacional.