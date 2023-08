¡De no creerse! Andy Murray revela con quién le gustaría entrenar

El tenista británico Andy Murray sigue sumando logros en su carrera, luego de despachar al francés Corentin Moutet en la primera ronda del US Open 2023 en set consecutivos (6-2, 7-5 y 6-3), se prepara para enfrentarse al búlgaro Grigor Dimitrov, actual número 19 del ranking ATP.

Tras una larga carrera y después de haberse enfrentado a varias generaciones, el británico se topó de frente con una pregunta muy curiosa en el podcast Control the Controllables: ¿a qué tenista le gustaría entrenar de los que hay en el circuito?

El británico no se lo pensó mucho y respondió que le gustaría trabajar con Carlos Alcaraz. “Creo que sería muy divertido; también me parece alguien muy 'entrenable', tiene todos los tiros, me encantaría entrenarle”. Comentó.

Sobre con quién entrenaría en la rama femenina, Murray expresó que elegiría sin dudar a la polaca Iga Świątek, la cual le parce una jugadora brillante y una persona excepcional.

“Me encanta verlos jugar y parecen ser muy buenas personas. Además, todavía son jóvenes, con lo que todavía tienen mucho por aprender y mucho margen de crecimiento" finalizaba Murray.