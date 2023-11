Conoce la historia de Zhiying Zeng, la chilena de 57 años que sorprendió a todos en los Juegos Panamericanos 2023

Zhiying Zeng (o Tania Zeng, como también es conocida) es un ejemplo de motivación para los deportistas de todas las edades en cada rincón del mundo. La deportista de origen chino llama la atención entre el resto de jugadores de tenis de mesa en el Centro de Entrenamiento Olímpico de Ñuñoa, puesto que a sus 57 años representa a la delegación chilena en la disciplina de tenis de mesa en los Juegos Panamericanos 2023.

Zeng nació en la República Popular de China, pero llegó a finales de los ochenta, con 22 años, a tierras chilenas. La jugadora cuenta que empezó a jugar tenis de mesa desde los nueve años, y su idea era seguir practicando el deporte en el país sudamericano, pero por motivos familiares tuvo que abandonar la disciplina.

“Yo siempre hice deporte. Y me dije, ¿por qué no hacer tenis de mesa, que es mi fuerte? Y entonces ahí retomé la paleta”, explica Zeng en una entrevista para Olympics.com. “Empecé a jugar con jugadores de Iquique, en el norte de Chile. Entrenábamos todos los días, jugábamos partidos, torneos...”, explicó la deportista quien retomó el deporte a partir de la pandemia.

“Cuando volví a jugar y entrenar, empecé ganando en la zona norte. Después jugamos un torneo nacional e Iquique salió ganando", cuenta con una sonrisa. "Ahí gané más confianza. Porque a lo mejor uno piensa que ya tiene una edad, pero igual puede jugar”.

Logros individuales

Solo en 2023, Zhiying Zeng fue medallista de plata en individuales, dobles y equipos femeninos en el Campeonato Sudamericano celebrado en Lima. Asimismo, en el Panamericano de la Habana, alcanzó los cuartos de final en individual femenino. Resultados que le ganaron un puesto en la selección chilena de tenis de mesa para Santiago 2023.

Zhiying Zeng no duda en expresar su amor por su país de acogida. "Chile me dio todo. Estoy muy feliz en Chile. La vida me ha tratado muy bien aquí. Tengo hijos nacidos acá y yo me siento parte de él", explica a Olympics.com, al tiempo que recuerda que lleva más de media vida en el país. "Llegué en el año 1989 con 22 años y ahora tengo 57", dice entre risas.

Juegos Panamericanos pensando en los Juegos Olímpicos

Para Zeng, estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023 también se celebran en casa. La jugadora de 57 años comenzó el pasado lunes 30 de octubre su travesía en la categoría de individuales femenino. La chilena remontó ante la dominicana Eva Brito para vencer por 4-2 y sellar su pase a los octavos de final.

Sin embargo, su camino hacia las finales y su pase directo a los Juegos Olímpicos de París 2024, se vieron comprometidos en los octavos de final. Tania Zeng enfrentó a la estadounidense Lily Ann Zhang el pasado martes 31 de octubre en la ronda de los mejores 16, en la que la norteamericana derrotó 4-0 a la chilena y así terminar con su posibilidad de medallas en Santiago.

“Sueño con los Juegos Olímpicos, como todos los deportistas”, confiesa. Pero para buscarlos deberá esperar al menos a los clasificatorios continentales del próximo año. “Mi mensaje para chicos y mayores es que nunca es tarde para ninguna cosa. Siempre hay tiempo, pero hay que iniciar”.