Combate de pioneras: Dónde ver la pelea de Ronda Rousey vs Gina Carano

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El octágono y las artes marciales mixtas (MMA) este sábado 16 de mayo contarán con un combate que parecía imposible. Las dos pioneras de esta especialidad en la rama femenina Ronda Rousey y Gina Carano, se enfrentarán por primera vez en la historia.

Esta contienda se realizará en el Intuit Dome de Los Ángeles y que será la primera vez que Netflix transmita un evento de MMA en vivo a nivel global. El combate entre Rousey y Carano se disputará en la categoría de peso pluma (145 libras), bajo las Reglas Unificadas de MMA a cinco asaltos de cinco minutos cada uno.

Horarios para Latinoamérica y EEUU

La cartelera principal, que también incluye nombres pesados como Nate Diaz, Mike Perry y Francis Ngannou, iniciará en los siguientes horarios:

Venezuela, Chile, República Dominicana: 9:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Argentina, Uruguay: 10:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 p.m.

¿Dónde sintonizarlo?

El evento estará disponible para todos los suscriptores de Netflix sin costo adicional. Para quienes deseen seguir las peleas preliminares, estas comenzarán aproximadamente tres horas antes y podrán verse a través de Tudum, el sitio complementario de la plataforma.

El regreso de las pioneras

Rousey, ex campeona de UFC y medallista olímpica, describió este enfrentamiento como "la pelea más grande en la historia de los deportes de combate femeninos". Por su parte, Carano, quien se alejó del octágono en 2009 para triunfar en Hollywood (The Mandalorian, Deadpool), aseguró que su retorno no es por nostalgia, sino por el deseo de demostrar que su legado sigue vigente ante su rival más icónica.