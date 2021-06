La Vuelta 2022 se disputará del 19 de agosto al 11 de septiembre

Otros Deportes

Viernes 4| 8:44 am





La Vuelta a España de 2022 se disputará del 19 de agosto al 11 de septiembre y el Tour de Francia del 1 al 24 de julio, según el calendario publicado por la UCI para la nueva temporada, con la particularidad de que ambas pruebas amplían su duración hasta los 24 días por salir del extranjero, Países Bajos en la ronda nacional y Dinamarca en la francesa.



El Comité de dirección de la UCI aprobó los calendarios del World Tour masculino y femenino para la temporada 2022. En el organigrama masculino el Santos Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Road Race abrirán la temporada en Australia entre mediados y finales de enero, en fechas sin fijar, pendientes de la evolución de la pandemia.



Entre las novedades también se encuentra la inclusión del Tour de Francia femenino, que tendrá lugar de 24 al 31 de julio. El Donostia San Sebastián Klasikoa será sustituido en 2022 por la Itzulia femenina, que se disputará del 13 al 15 de mayo durante tres días.



En el calendario español, del 8 al 11 de septiembre se disputará el Ceratizit Challenge by la Vuelta.



.- Calendario World Tour masculino 2022:



Tour Down Under. Sin fijar fecha



Cadel Evans Great Ocean Road Race. Sin fijar fecha



20-26 de febrero - Tour de los UAE



26 de febrero - Omloop Het Nieuwsblad



5 de marzo - Strade Bianche



6-13 de marzo - París-Niza



7-13 de marzo - Tirreno-Adriático



19 de marzo - Milán-San Remo



23 de marzo - Oxyclean Classic Brugge-De Panne



25 de marzo - E3 Saxo Bank Classic



21-27 de marzo - Volta a Catalunya



27 de marzo - Gante-Wevelgem



30 de marzo - A través de Flandes



3 de abril - Tour de Flandes



4-9 de abril - Itzulia-Vuelta al País Vasco



10 de abril - París-Roubaix



17 de abril - Amstel Gold Race



20 de abril - Flecha Valona



24 de abril - Lieja-Bastoña-Lieja



26 de abril - 1 de mayo - Tour de Romandia



1 de mayo - Eschborn-Frankfurt



7-29 de mayo - Giro de Italia



5 al 12 de junio - Critérium del Dauphiné



12-19 de junio - Vuelta a Suiza



1-24 de julio - Tour de Francia



30 de julio - Clásica de San Sebastián



30 de julio - 5 de agosto - Vuelta a Polonia



7-13 de agosto - Tour Benelux



19 de agosto-11 de septiembre - Vuelta a España



21 de agosto - EuroEyes Cyclassics Hamburg



28 de agosto - Clásico de Bretaña - Ouest-France



9 de septiembre - Grand Prix Québec



11 de septiembre - Grand Prix de Montréal



8 de octubre - Tour de Lombardía



13-18 de octubre - Gree-Tour de Guangxi



.- Calendario World Tour femenino:



Tour Down Under. Fecha por fijar



Cadel Evans Great Ocean Road Race Fecha por fijar



5 de marzo - Strade Bianche



13 de marzo - Tour de Drenthe



20 de marzo - Trofeo Alfredo Binda



24 de marzo - Oxyclean Classic Brugge-De Panne



27 de marzo - Gante-Wevelgem



3 de abril - Tour de Flandes



10 de abril - París-Roubaix



17 de abril - Amstel Gold Race



20 de abril - Flecha Valona



24 de abril - Lieja-Bastoña-Lieja



5-7 de mayo - Tour de la isla de Chongming



13-15 de mayo - Itzulia Vuelta al País Vasco



19-22 de mayo - Vuelta a Burgos



27-29 de mayo - Ride London Classique



6-11 de mayo - Tour Gran Bretaña



1-10 de julio - Giro de Italia



24-31 de julio - Tour de Francia



6 de agosto: Postnord Vårgårda WestSweden (contrarreloj por equipos)



7-13 de agosto - Postnord Vårgårda WestSweden (carrera en ruta)



9-14 de agosto - Batalla del Norte (ex-Tour de Noruega)



27 de agosto - GP de Lorient - Trofeo Ceratizit



30 de agosto al 4 de septiembre - Tour de Boels



8-11 de septiembre - Desafío Ceratizit La Vuelta



18 de octubre - Tour de Guangxi. / EFE