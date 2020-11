Armada para el sueño Olímpico

Otros Deportes

Andrea Armada, caraqueña de 20 años, actualmente es la mejor atleta posicionada en el ranking para conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio. "Seguimos enfocados por ese sueño de tener la plaza en los juegos olímpicos en Tokio"

Este gran sueño que avizora la máxima referente del kata en Venezuela, tiene un inicio particular. Y es que la serie de televisión "Power Rangers" fue el empujón que Andrea necesitó para llegar al lugar en el que está.

"Era fanática de los Power Rangers y quería ser la Rangers amarilla. Por eso le pedí a mi mamá que me metiera en Karate, no sé porque lo asocie con Karate, pero le agradezco por haberme introducido al Karate".

Allí comenzó todo. "Mi primer sensei, es todavía Yannis Venizelos. Empecé a hacer Karate con él desde los 6 años, me ha brindado toda la enseñanza en el mundo del Karate y eso se lo debo a él, pero además la filosofía que me ha impartido me ha moldeado como persona y ciudadana".

Pero a la par de su principal meta de alcanzar la máxima cita al deporte universal, sigue creciendo académicamente, atraída por las relaciones públicas y la publicidad en el deporte, donde siente que "hay muchas cosas por explotar y hacer".

Armada, con esta visión y más allá del deporte, quiere dejar un mensaje y "ser un ejemplo para niños, niñas y jóvenes de Venezuela".

"Sabemos que no es fácil sobre todo para el Karate donde otorgaron muy pocas plazas para estos juegos olímpicos, por lo que hace que sea más complicada la clasificación", acotó.

" Mi primera competencia federativa a los 9 años fue en el 2009, tenía cinta azul, un nacional infantil, estaba evidemente super nerviosa y no solo eso, lo que yo más recuerdo es perdí en primera ronda, yo no entendía porque había perdido, pero poco a poco lo fui entendiendo, además que cuando uno está iniciando esas derrotas al final son más lo que suman que el quizás poder ganar"

“Antonio Díaz, Yohana Sánchez (especialmente los de Kata) y también los de combate que de una manera u otra han influido en mí y las nuevas generaciones del karate en Venezuela" Andrea Armada

Primera medalla de oro panamericana . Una semana antes había fallecido su abuela paterna