Dupla con sueño Olímpico

Uno de los deportes más exigentes para practicarlo es el voleibol de playa, el atleta debe tener mucha disciplina, dedicación y un buen estado físico para poder estar en la élite. Esas condiciones las cumplen la mundialista Gabriela Brito, y la Olímpica Norisbeth Agudo, ambas miembros de la selección que buscará su cupo, en marzo del próximo año, a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Gabriela Brito es oriunda del estado Aragua, nació en Maracay, actualmente reside en Antofagasta, Chile. Está casada con Eduard Bello, miembro de la selección nacional de fútbol, atleta que la ha ayudado a mantenerse en forma de cara a los eventos donde Brito debe vestir la camiseta de Venezuela “Eduard ha sido una bendición de Dios desde que llegó a mi vida, me ha ayudado a crecer en todas las áreas. En lo deportivo ha sido fundamental, me exige el máximo que debo dar, eso me gusta porque además me regala paz interior para disfrutar más mi juego” aclaró la maracayera.

Brito llena de paciencia y esfuerzo, ha sabido ganarse cada paso que ha conseguido dentro del equipo nacional. Así también lo ha logrado la olímpica Norisbeth Agudo, valenciana que representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Agudo tiene 10 años dentro de la selección nacional, entró a la disciplina después de practicar ciclismo de ruta y baloncesto. Su tía, la entrenadora Claudelia González, es la culpable de que Norisbeth se haya quedado dentro del voleibol, ya que ella fue su mentora desde los siete años de edad.

Los principales ídolos de Norisbeth son el tenista Rafael Nadal y el pelotero José Altuve. “Conocía a Nadal en los Juegos Olímpicos de Río, y realmente es una persona muy disciplinada y siempre tiene los objetivos claros. También me gusta José Altuve, por la energía que transmite en cada partido”.

2 Juegos Olímpicos ha participado la dupla, en Londres 2012 y Río 2016, además del Mundial de Viena 2017