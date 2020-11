Yulimar Rojas: su límite es el cielo

Otros Deportes

Lunes 30| 12:13 pm





Javier Parra

Yulimar Rojas es la atleta criolla más importante de la actualidad, con apenas 25 años ya figura en la elite del atletismo mundial.

No olvida sus inicios y todo lo vivido en su niñez y juventud: “Recuerdo mis autobuses, mis idas al estadio, mis amigos, los entrenamientos duros; también recuerdo cuando me decían que no iba a lograr nada porque no era buena, recuerdo que todos los días me esforzaba por demostrarles y demostrarme que eso era mentira. Con mi familia, no teníamos mucho pero éramos muy unidos y felices. Son momentos que jamás olvidaré porque me permiten pisar tierra y recordar de dónde vengo y a dónde quiero llegar”.

La criada en Anzoátegui tiene un potencial de crecimiento se pierde de vista. A pesar de la campaña limitada participó en cinco pruebas (cuatro de ellas en su fuerte: el salto triple), con topes inéditos

Fue un año lleno de dificultades y Yulimar Rojas lo superó: “Esto ha sido muy difícil, al principio fue muy complicado y más porque estaba en otro país y no sabía qué podía pasar con mi familia y conmigo. La situación pandemia lo ha complicado todo, incluso el entrenar, sin embargo, yo sigo con mis objetivos claros”.

La respuesta deportiva a esa situación límite fue contundente: impuso el récord mundial en salto triple bajo techo y se apuntó la mejor marca al aire libre del año y segunda de la historia.

Y eso no la obnibula. Yulimar vivió años complejos y nunca desistió de perseguir sus sueños. “Fueron tiempos muy difíciles, mi mamá pasó por muchas cosas, ella fue mi principal motor para que yo alcanzara todas mis metas, todo fue muy difícil pero el esfuerzo ha valido la pena. Mi madre y mi papá Pedro Zapata siempre me apoyaron”.

El trabajo en equipo que ha llevado junto a su familia, ha sido fundamental en su crecimiento como persona y atleta: “Mi familia forman parte de todo, son importantes para mí y mi principal motivación, ellos han estado en las buenas, malas y en las peores”, añadió.

EN LA ELITE

Su accionar no pasa desapercibido. Fue capaz de exprimir al máximo la campaña corta para estar en el top 5 del premio a la mejor atleta del mundo. “Sigo siendo la chama que es feliz al regresar a casa con su familia, creo que es todo lo que importa”.

CITA

“Admiro a Rubén Limardo, cuando empecé con mis sueños deportivos decía que quería lograr lo que él había alcanzado, lo respeto, lo admiro y sigo su carrera”

CIFRAS

5 las pruebas a las que asistió en 2020. Una de ellas en la modalidad de salto largo

4 títulos mundiales consecutivos para la criolla en salto triple al aire libre y bajo techo