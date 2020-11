Confirman que Brees tiene perforación de pulmón y cinco costillas fracturadas

Otros Deportes

El veterano mariscal de campo de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, tiene el pulmón derecho colapsado y cinco costillas fracturadas en ambos costados, de acuerdo con una segunda opinión médica a la que fue sometido.



Una fuente del equipo indicó este miércoles que los médicos no han determinado un plazo para el regreso de Brees, y el entrenador en jefe de los Saints, Sean Payton, se negó a ofrecer actualizaciones sobre el estado de salud del mariscal de campo titular.



"No hay actualizaciones", señaló Payton en su teleconferencia con los medios de comunicación.



El pasado lunes, Payton dijo a los periodistas que no beneficiaría a los Saints anunciar a su mariscal de campo titular a principios de la semana, aunque sugirió en su programa semanal de radio WWL ese mismo día que tanto Jameis Winston como Taysom Hill serían parte del plan en caso de que Brees no estuviera disponible.



Winston jugó la mayor parte de la segunda mitad en la victoria de Nueva Orleans por 27-13 sobre los 49ers de San Francisco después de que Brees se lesionara el pasado domingo.



Pero Hill, quien es usado en un rol ocasional de cambio de ritmo para los Saints como un mariscal de campo pesado incluso cuando Brees está sano, protagonizó siete jugadas como mariscal de campo durante la segunda mitad.



"Ambos han progresado y avanzado, entendiendo lo que estamos haciendo y hay un nivel de confianza que tenemos en ambos jugadores", explicó el miércoles Payton sobre Winston y Hill.



Indicó que los dos "son jugadores de diferente tipo y ahora nos apoyaremos mucho en algunos de estos otros muchachos".



Los Saints no han hecho ninguna declaración oficial sobre el estado de Brees para la próxima fecha, el domingo, cuando se enfrenten de locales a los Falcons de Atlanta, y aún no han decidido colocarlo en la reserva de lesionados, lo que requeriría que se pierda al menos tres partidos.



Brees asistió este miércoles al entrenamiento del equipo y siguió todas las acciones, pero desde el banquillo sin tener ningún tipo de participación.



El veterano mariscal de campo compartió una imagen el lunes por la noche de él mismo respirando en un espirómetro, que generalmente se usa para beneficiar los pulmones.



Brees estaba rodeado por sus hijos en la imagen, con la leyenda que decía: "Tengo el mejor equipo médico del mundo ... ¡volveré en poco tiempo!"



Sorprendentemente, Brees permaneció en el partido durante los últimos ocho minutos de la primera mitad el domingo después de recibir un golpe del tackle defensivo de los 49ers, Kentavius Street, terminando un touchdown y luego completando cinco pases en otra anotación. Sin embargo, no pudo continuar en la segunda mitad.



Una fuente del equipo declaró que Brees se rompió dos costillas del lado derecho durante la primera mitad del partido de los 49ers, y que los médicos creen que esas fracturas pueden haber perforado su pulmón, creando un neumotórax.



Los médicos también descubrieron tres costillas fracturadas en el lado izquierdo de Brees, que se cree que ocurrieron una semana antes en una victoria por 3-38 sobre los Buccaneers de Tampa Bay.



Brees envió sus radiografías, tomografías computarizadas e informes a otros médicos para confirmar el diagnóstico original, dijo una fuente.



El mariscal de campo, de 41 años, se ha perdido solo seis partidos debido a una lesión en sus 20 años de carrera en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), y cinco en la temporada pasada debido a un ligamento desgarrado en su pulgar. / EFE