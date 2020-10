Los Chiefs firman por un año al corredor Pro Bowl Le'Veon Bell

Otros Deportes

Los Chiefs de Kansas City, actuales campeones del Super Bowl, reforzaron su ofensiva terrestre con la firma este jueves del corredor estelar, el veterano Le'Veon Bell.



El acuerdo, que fue confirmado por el jugador a través de Twitter en el que mostró su "entusiasmo", se dio después que el pasado martes Bell fue despedido por los Jets de Nueva York.



Los Chiefs, que también usaron Twitter para darle la bienvenida a Bell a Kansas City, juegan contra los Jets en la Semana 8.



Bell tendrá que pasar por cinco días de pruebas de la covid antes de poder unirse a los Chiefs, según los protocolos de la liga, por lo que no estará disponible para jugar el próximo lunes, cuando los campeones del Super Bowl visiten a los Bills de Buffalo tras haber perdido ambos su invicto la pasada semana.



El polémico corredor había reducido sus opciones a los Chiefs, Miami Dolphins y Bills.



Los Chiefs están decimoterceros en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en carreras terrestres con 119 yardas por partido y con 4,5 de promedio por acarreo.



Pero la mayor parte de su mejor trabajo en el juego terrestre llegó en la Semana 1, cuando el novato Clyde Edwards-Helaire corrió para 138 yardas y un touchdown en la victoria sobre los Texans de Houston.



Desde entonces, los Chiefs están en el puesto 19 en la liga por tierra (108 yardas por partido) y no tienen un touchdown por tierra de un corredor.



Los Chiefs perdieron al corredor titular Damien Williams antes del inicio de la temporada cuando optó por salir por razones de la covid. También tienen a Darrel Williams, Darwin Thompson y DeAndre Washington como corredor.



Los Jets despidieron a Bell y finalizaron una estancia de 19 meses. Tras llegar como agente libre por excelencia en el 2019, Bell nunca se pudo integrar en el esquema de juego del entrenador en jefe Adam Gase.



Frustrado por su falta de participación en la ofensiva, Bell se reunió con Gase y el gerente general Joe Douglas el pasado lunes, y le dijeron que harían todo lo posible para conseguir un traspaso, que no lograron por lo que al final le dieron de baja.



Bell, tres veces seleccionado al Pro Bowl, fue una decepción desde que firmó un contrato de cuatro años y 52,5 millones de dólares, con un promedio de solo 3,3 yardas por acarreo, el 51 de 53 corredores calificados en la NFL durante ese periodo de competición.



En 17 partidos con los Jets, Bell, de 28 años, corrió para 863 yardas y tres touchdowns. Tampoco se vio favorecido por el juego de línea mediocre y un sistema que no se adaptaba a sus fortalezas como jugador versátil.



Los Jets son responsables de los seis millones restantes del salario base de Bell para el 2020, pero hay una cláusula de compensación que los sufragará por el monto del salario en un nuevo contrato con los Chiefs. / EFE