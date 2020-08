Delfines permitirá a 13 mil espectadores para partido inaugural

Otros Deportes

Delfines de Miami permitirá la presencia de 13.000 espectadores, que deberán acatar estrictamente las normas de distanciamiento social, en el partido inaugural en casa contra Buffalo el 20 de septiembre. La decisión suscitó opiniones divergentes entre líderes políticos y enojó al entrenador en jefe de Bills, Sean McDermott.

El mismo plan se prevé para el inicio de la campaña de la Universidad de Miami, tocándole recibir a UAB en el estadio de Delfines el 10 de septiembre.

La presencia de público se limitará al 20% del aforo de 65.326 aficionados del estadio. Las restricciones obedecen a la pandemia de coronavirus. Los espectadores tendrán que guardar una distancia de casi dos metros entre ellos.

Quince de los 32 equipos de la NFL han descartado el ingreso de espectadores al iniciar la temporada. Delfines es el más reciente de un grupo de al menos ocho equipos que tienen la intención de permitir una cifra limitada de aficionados. Varios equipos aún no ha anunciado sus planes.

En una rueda de prensa, el gobernador de Florida Ron DeSantis y el alcalde de Miami-Dade Carlos Giménez elogiaron el plan y las medidas de prevención de Delfines. “No van a facturar mucho dinero esta temporada", dijo DeSantis. “El que inviertan todo este dinero para permitir que los aficionados puedan ver algo de fútbol americano en persona es algo con un gran significado”.

“Estamos viendo el deporte por TV. Pero cuando ves la NBA en una arena vacía o el béisbol en un estadio vacío, pues no es lo mismo. Sé que no vamos a tener un lleno completo, pero me parece que será algo que le brindará algo de esperanza a la gente".

DeSantis dijo que la tendencia de casos del virus en Florida es alentadora.

Pero el sur de la Florida es foco de un grave brote del virus, y no toda la reacción al plan de Delfines fue favorable. La representante demócrata Donna Shalala, quien se desempeñó como secretaria de salud y servicios humanos durante el gobierno del presidente Bill Clinton, expresó su preocupación por la salud de los que acudan a los partidos.

“Es realmente difícil abrir algo cuando hay transmisión comunitaria", dijo Shalala, expresidenta de la Universidad de Miami. “Aún tenemos transmisión comunitaria en el sur de Florida. Así que las medidas de precaución que se deben tomar son extraordinarias, y creo que será algo muy difícil de cumplir... No cabe duda que es arriesgado”.

McDermott reaccionó en contra de que algunos equipos de la NFL puedan abrir las puertas al público y otros no. Por ahora, Bills no permitirá la presencia de espectadores en sus partidos en casa.

“Francamente me parece ridículo que así se harán las cosas, de una manera inconsistente en toda la liga", dijo McDermott.

Según un protocolo de 46 páginas de Delfines sobre multitudes, los aficionados y empleados en el estadio deberán usar mascarillas cuando no están comiendo o bebiendo. No se permitirá el ‘tailgating’, la tradicional costumbre de reunirse en el estacionamiento del estadio previo al partido. | AP