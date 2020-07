Director del Ineos duda de Froome en el Tour de Francia

Otros Deportes

Miércoles 22| 8:15 am





El director técnico del Team Ineos, Carsten Jeppesen, duda que uno de sus líderes, Chris Froome, pueda alcanzar el rendimiento necesario para ganar el próximo Tour de Francia, que para el británico sería el quinto triunfo en la ronda francesa.



Jeppesen reconoce, en declaraciones a la televisión danesa Tv2 recogidas por cyclingnews, que no está "al cien por cien seguro de que (Froome) pueda llegar a donde necesita para ser capaz de ganar", porque considera que "han pasado muchas cosas" desde la última vez que el británico ganó el Tour, hace tres años.



Froome ha anunciado ya que al final de la presente temporada abandonará el equipo Ineos para enrolarse en el Israel Start-Up con el objetivo declarado de no compartir con nadie el liderazgo, en su intento de igualar a las leyendas Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil y Miguel Indurain como cinco veces campeón del Tour.



Jeppesen alega, para rebajar las opciones de Froome, no sólo sus 35 años de edad, sino la grave caída que sufrió en junio del año pasado y las complicaciones derivadas del accidente, que le impidieron participar en la edición de 2019, en la que se impuso su joven compañero de equipo el colombiano Egan Bernal.



"Es indudable que ha trabajado mucho", subraya el director técnico. "Chris ha sido un atleta fantástico, increíblemente comprometido. No creo que nadie haya entrenado tan duro como él durante la pandemia, pero no estoy al cien por cien seguro de que pueda llegar a donde necesita para ser capaz de ganar".



"Han pasado muchas cosas desde la última vez que Froome ganó. Nosotros hemos ganado el Tour con Geraint (Thomas) y Ega (Bernal), mientras que Froome se ha hecho mayor y sufrió el año pasado una caída muy, muy grave", señaló.



Aunque todavía no se ha hecho oficial el equipo que el Team Ineos llevará al Tour de Francia, que comienza el 1 de agosto, Jeppesen considera que tener tres líderes en el equipo no sería un problema. "Conocemos bien a Chris después de trabajar con él muchos años, y si hay algo que se puede decir de él, es que es un profesional absoluto".



Froome y Egan Bernal regresarán a la competición la próxima semana en la Ruta de Occitania (Francia), aunque la presencia del colombiano está por confirmar. / EFE