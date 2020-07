Egan y Nairo encabezarán el domingo Vuelo del deporte colombiano a Madrid

Otros Deportes

El campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal (Team Ineos), y Nairo Quintana (Arkea-Samsic) encabezarán el grupo de unas 180 personas que viajarán el domingo de Bogotá a Madrid en el 'Vuelo del deporte' colombiano para retomar sus entrenamientos en Europa y, en algunos casos, regresar a la competencia.



En el vuelo viajarán además otros ciclistas colombianos del pelotón internacional como Miguel Ángel 'Supermán' López (Astana), Rigoberto Urán y Sergio Higuita, ambos del Education First, informó este martes el Ministerio del Deporte.



También viajarán con ellos los judocas Yuri Alvear, medallista olímpica, y Francisco Balanta; las futbolistas Natalia Gaitán e Isabella Echeverri, el esgrimista Pablo Trochez, la voleibolista Oriana Guerrero y el piloto Óscar Andrés Tunjo, entre otros.



"Hoy tenemos más de 180 atletas que van a ir en ese vuelo", afirmó el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, en una rueda de prensa virtual en la que dio detalles de la expedición.



La pandemia del coronavirus obligó a los deportistas colombianos a permanecer en el país los últimos meses, lo que sumado a la suspensión de las operaciones aéreas ha dificultado su viaje a Europa, que se concretará este domingo en un vuelo chárter.



El vuelo será operado por Avianca y se hará en un avión Boeing 787 Dreamliner que cuenta, entre otros, con filtros HEPA, que filtran el 99,97 % de las bacterias y permiten la renovación del aire, haciendo que recircule cada dos o tres minutos.



La aeronave, explicó Lucena, despegará a las 17.00 hora local (22.00 GMT) y llegará el 20 de julio al aeropuerto de Barajas, en Madrid, desde donde los deportistas se trasladarán a sus lugares de destino.



Según precisó Lucena, el vuelo fue pagado por las diferentes federaciones deportivas del país y por los equipos de los atletas, así como por el Ministerio, que corrió con los gastos de su escuadra de ciclismo, la Colombia Tierra de Atletas-GW.



El director de Ventas de Avianca Holdings en Colombia, Juan Diego Zapata, aseguró que la aerolínea está preparada "con todos los protocolos más estrictos de bioseguridad" para que el vuelo "sea un éxito".



En ese sentido, detalló que a los viajeros ya les realizaron pruebas PCR para saber si tienen COVID-19 o no, y que deberán llegar al aeropuerto entre tres y cinco horas antes del despegue.



Explicó además que en el vuelo los deportistas deberán cambiarse las mascarillas cada cuatro horas y que no podrán acceder a los servicios de entretenimiento a bordo, por lo que sugirió que lleven música o películas en sus teléfonos móviles o en sus tabletas.



Sobre la oportunidad de volar a Europa, la judoca Alvear, bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016 en la categoría de 70 kilogramos, aseguró en la rueda de prensa que ya está preparada y que recibió el resultado negativo en la prueba PCR.



Afirmó además que se instalará en el Centro de Alto Rendimiento Judo de Valencia (España), donde prevé estar un mes antes de volver a Tokio, la ciudad en la que estaba haciendo su preparación para los Juegos Olímpicos.



Por su parte, 'Supermán' López, jefe de filas del Astana, manifestó que confía en no tener que hacer una nueva cuarentena en Europa porque perdería días de entrenamiento de cara al Tour de Francia, su principal objetivo, y programado entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre.



"Vamos con la confianza de hacer las cosas bien", aseguró el corredor de 26 años. EFE