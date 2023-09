Por esta razón se canceló combate del argentino Sergio "Maravilla" Martínez

El boxeador Sergio "Maravilla" Martínez había anunciado hace un par de semanas que volvería a subirse a los ensogados profesionales, teniendo la oportunidad de disputar el cinturón mundial mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO, por sus siglas en inglés), ante el italiano Etinosa Oliha el 25 de noviembre, pero según el mismo experimentado fajador argentino, ya no va esa refriega.

Martínez de 48 años concedió una entrevista a un medio de su país natal en el que confirmó que no estará presente en ese combate, debido a una decisión tomada por su manager, Elvis Grant, con quien estaba disgustado en los días que se anunció el choque contra Oliha, afirmó "Maravilla".

“Grant es un tipo bravo. Cinco días antes de pelear en el Luna (Park en marzo de este año) me había ordenado de malos modos que no peleara, a lo cual me negué porque quería honrar mi compromiso con los organizadores de la velada, la gente de ESPN”, explicó Martínez.

“Desde entonces no hablamos y como él tiene amigos en la IBO, chau pelea por el título, ese sueño se esfumó”, añadió el ex campeón mundial superwelter y mediano.

¿Se viene el retiro de "Maravilla" Martínez?

El experimentado púgil Sergio Martínez, dejo latente la posibilidad de retirarse definitivamente del pugilismo, aunque no sería tan inmediato, "Me cayó mal y estuve amargado y triste el viernes pasado. Y también parte del sábado. Hasta me dije que jamás volvería a meterme otra vez en un gimnasio, pero el domingo ya me sentí mejor y se me pasó”.

"Por ahora estoy afuera del boxeo, aunque nadie sabe. Todo lo que venga en ese sentido será un regalo del cielo. Entretanto, mi cabeza está en el casting que hice para una serie. Estoy esperando novedades”, cerró el fajador argentino.