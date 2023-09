Ex promotor del Canelo habló de la ruptura de relaciones con el mexicano (+Detalles)

Luego de la ruptura de relaciones entre el promotor Eddie Hearn y el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, comenzaron a salir detalles de la separación de esta dupla que fue bastante efectivo en el boxeo.

Álvarez, campeón indiscutible de las 168 libras, ha peleado la mayoría de sus peleas en los últimos cinco años bajo Matchroom de Hearn desde que cortó sus lazos con el promotor Golden Boy (empresa de Óscar de la Hoya) para convertirse en agente libre. Pero se alejó de Hearn a principios de este año, cuando firmó un contrato de tres peleas con Premier Boxing Champions, la compañía rival fundada por el poderoso Al Haymon.

La primera pelea de Álvarez bajo ese contrato tendrá lugar el 30 de septiembre contra Jermell Charlo, el campeón indiscutible de las 154 libras, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Hablamos socialmente de vez en cuando, pero él hizo el mejor movimiento para su carrera", dijo Hearn en The DAZN Boxing Show. “Y creo que hizo la mejor jugada. Realmente no tenía ninguna opción para él. Por más cercanos que seamos y por más amigables que seamos, en realidad no funciona así. Una vez que le presentaron esa oferta, creo que tomó la decisión correcta”.

"He sido fanático de Canelo Álvarez durante mucho tiempo, incluso antes de que lo representáramos", dijo Hearn. “Tuvimos una tremenda racha de cinco o seis peleas. Le hicimos ganar cientos de millones de dólares. También nos hizo ganar mucho dinero. Me encantaba trabajar para él. Creo que hicimos un trabajo brillante. Creo que disfrutó su tiempo con nosotros y espero que, dependiendo de cuánto tiempo dure, tengamos la oportunidad de hacerlo nuevamente", cerró Hearn.