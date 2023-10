Este boxeador cubano fue invitado por príncipe saudí a la velada de Tyson Fury y Francis Ngannou (+Detalles)

El mundo del boxeo y el deporte en general estuvo atento este fin de semana a la pelea estelarizada entre el británico Tyson Fury y el camerunés Francis Ngannou, en medio del evento que se celebró en el Diriyah Arena de Arabia Saudita, se dieron cita diversas estrellas de muchas disciplinas deportivas, en especial del pugilismo, como fue el caso del cubano Frank Sánchez.

Y es que el púgil peso pesado recibió la invitación de parte de la familia real saudí de la mano del príncipe Turki Alalshikh, uno de los organizadores principales de la "Batalla de los más malos".

En ese evento, Sánchez compartió con grandes celebridades como Cristiano Ronaldo, Conor McGregor y Undertaker, “Todavía me pellizco y me pregunto cómo pudo ser, pero no sabes mi sorpresa al saber que aquí me conocen. No sabía cuánto ellos siguen aquí a los peleadores de peso completo y fue como si me conocieran de toda la vida. Este ha sido un gran premio que me ha dado la vida’’, sostuvo el caribeño en una entrevista para El Nuevo Herald.

De momento, Frank volvió a los entrenamientos en Estados Unidos para seguir esperando una pelea importante que podría ser a finales de este año o al comienzo del siguiente curso.

“Estoy cerca de convertir mi sueño realidad y el sueño de todos los cubanos de tener el primer campeón en los peso pesados profesional y hacer historia para Cuba. Vamos a seguir adelante y brillar donde brillan las estrellas’’, concluyó el fajador.