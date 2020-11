La campeona mundial con un récord Guinness

Boxeo

Mayerlin Rivas se ha convertido en un ejemplo deportivo y social para toda Venezuela. La criolla actualmente es bicampeona mundial en el peso gallo y supergallo, pero el camino a la gloria no fue nada fácil. La marabina tuvo momentos difíciles y encontró en los deportes de combate un rumbo que la llevó a la grandeza.

Nació en Maracaibo el cinco de diciembre de 1987 y desde pequeña tuvo en su casa al boxeo como religión. “Mi papá fue boxeador, pero no peleó como profesional. Mi tío si lo hizo”. Y es que el tío de Mayerlin Rivas es Breilor Terán, el “Zulianito de oro” quién se mantiene activo dentro del pugilismo.

Tras llegar a Caracas para cumplir su sueño de ser campeona mundial, Rivas pasó vicisitudes, pero encontró manos amigas. “No tenía ni entrenador ni manager, estuve a la deriva, dormí en el piso por venir a caracas para pelear. Pasé trabajo para llegar acá, a veces no tenía ni para comer. Todo cambio gracias a que Rafael Morón (promotor) y Jorge Zerpa (entrenador) me tendieron la mano”.

Rivas no solo ha tenido éxito en el boxeo. También tuvo una interesante incursión en las artes marciales mixtas y en algún momento espera poder regresar al octágono para combatir.

En este momento Rivas se encuentra en Argentina preparando su próxima pelea y la defensa de uno de sus títulos. Allá conoció a una de sus referentes, la argentina Yessica Bopp con quién compartió cartelera en Venezuela en la “Batalla de Campeonas”, una velada que tiene el récord Guinness como la jornada boxística femenina con más peleas de campeonato femenino.

Mayerlin Rivas también ha estado muy activa en el tema social. En su paso por Venezuela la bicampeona del mundo visitó varias zonas populosas de Caracas para llevar el boxeo a esas zonas y dar a los jóvenes un camino que los puede llevar, como a ella, a la grandeza.

FRASE

“Me gusta mucho compartir con los fanáticos, no es cuestión del sitio de donde vengas. La humildad es lo que te hace crecer, siempre me tomo esa foto que me piden y me llena de orgullo”

Mayerlin Rivas

Boxeadora

CIFRA

16 victorias en 22 peleas tiene Mayerlin Rivas desde que saltó a la rama profesional