La pandemia coloca al borde del nocaut al boxeo dominicano

Boxeo

Lunes 13| 12:51 pm





República Dominicana debió paralizar sus planes de dar reapertura al deporte de manera paulatina en los primeros días de julio debido a un rebrote de coronavirus y con esto el boxeo, una de sus principales bazas olímpicas, encajó un recto al mentón que lo llevó a las cuerdas.



Los pugilistas dominicanos se estaban preparando para reanudar sus entrenamientos tomando, desde luego, los protocolos de seguridad recomendados por las autoridades sanitarias.



"Había un plan de reinserción, pero todo se detuvo debido al rebrote del virus; esto nos ha hecho sentir cierto pesimismo, ya que las autoridades deportivas han paralizado las prácticas hasta nuevo aviso. Es lamentable, pero tenemos que acogernos a ello, para evitar volver atrás", dice a Efe el presidente de la Federación Dominicana de Boxeo, Rubén García.



El 8 de julio pasado las autoridades deportivas habían previsto reiniciar los entrenamientos de varias disciplinas y el boxeo se preparaba para un regreso a medio gas, dado que es un deporte de contacto.



"Antes de la pandemia habíamos venido muy entusiasmados de cumplir una base de entrenamientos en Bogotá. Eso fue en marzo, justo cuando empezaron las medidas de restricción debido a la crisis del coronavirus", dijo a Efe Rodrigo Marte, ganador del oro en los 52 kilos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Marte, de manos rápidas y movimientos ágiles alrededor del ring, ahora se limita a correr por las mañanas y a realizar ejercicios de resistencia en su natal Hato Mayor (este) bajo las orientaciones de su entrenador.



"Solo entrenamos dos boxeadores (...) todo está cerrado, estamos cada quien en su casa", agregó el pugilista, de 22 años, quien obtuvo la medalla de oro en la capital peruana tras vencer al cubano Yovany Veitía.



El campeón panamericano recordó que hace dos meses su padre falleció en un accidente de tránsito, y que aún no se ha recuperado emocionalmente de su partida.



"Estoy tratando de superarlo, fue algo muy triste e inesperado. Confío en Dios en poder continuar mis entrenamientos con la selección cuando llegue el momento y también matricularme en la universidad", agregó Marte, quien estudiará educación física.



El boxeo profesional no escapa a la "situación difícil" creada por la pandemia, explicó el campeón mundial interino welter júnior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Ángel 'Avispa' Puello.



"Estoy entrenando junto a otros dos boxeadores. Tomamos las medidas de distanciamiento de lugar. No estamos haciendo guantes y entrenamos en horarios diferentes", comentó, al asegurar que hará la primera defensa de su título en septiembre venidero en Estados Unidos ante el cubano Rances Barthelemy.



'Avispa' afirmó que la crisis causada por la COVID-19 no le ha "frustrado" y que solo está concentrado en viajar a finales de julio a Miami para completar sus entrenamientos.



"Somos profesionales, sabemos cómo hacerlo. Es una situación que nadie la predijo y que nadie la puede evitar. Llegado el momento vamos a demostrar en el cuadrilátero de qué estamos hechos. Quiero regresar al país con mi cinturón", expresó.



El ritmo de contagios en República Dominicana se ha acelerado desde que se inició la reapertura de la economía, el 20 de mayo, y se espera que aumente en las próximas semanas, a consecuencia de las aglomeraciones que se produjeron con motivo de las elecciones presidenciales y legislativas del 5 de julio. / EFE.