Mundial de Atletismo: Yulimar Rojas quiere demostrar que está nuevamente plena este sábado

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Más allá de competir con el resto de las atletas, Yulimar Rojas, tendrá una competición consigo misma en el Mundial de Atletismo Indoor Polonia 2026, que estás disfrutando por las pantallas de Meridiano Televisión.

La "Reina del Salto Triple" tiene poco más de un año compitiendo desde aquella lesión en el tendón de Aquiles que la alejó por dos años de las pistas. No obstante, de cara a esta cita es que se siente nuevamente plena.

Yulimar Rojas tuvo un proceso difícil:

A lo largo de su recuperación, Rojas manifestó que más allá del tema, es importante trabajar en tu mente, que es la que está al pendiente de hacerte una mala pasada y ha trabajado justamente en esa vulnerabilidad, para llegar a su tope de confianza nuevamente.

"Siempre he intentado que mi mente y mis pensamientos estén acordes a lo que deseo, a lo que quiero, a lo que lucho, a lo que estoy trabajando; pero una lesión golpea, golpea desde lo más profundo", aseguró Yulimar Rojas.

"La mía fue el mismo año olímpico y me marcó. Ningún deportista desea pasar por una lesión y quieras o no, golpea un poco tu parte mental y te vuelves más vulnerable" añadió.

Yulimar Rojas quiere regresar a la cima del Salto Triple:

Sin embargo, este torneo es una gran oportunidad, para demostrar que está lista, para retomar el trono, después de alzarse cone l bronce en el Mundial de Tokyo 2025 y en sus declaraciones, manifestó que se siente en óptimas condiciones, luego de ese largo proceso.

"Ahora me siento más fuerte física y mentalmente. Siento que soy una nueva Yulimar. Una Yulimar renacida desde las cenizas, renacida desde desde lo más abajo y ahora convertida en puro fuego. En pura, pura, pura potencia que solo desea demostrarlo", concluyó la venezolana.

La "Reina del tumbao" debutará este sábado en la cita mundialista y tú podrás apoyarla por medio de la transmisión de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.