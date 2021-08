Yulimar Rojas dedica su oro olímpico a Venezuela

Olimpismo

Yulimar Rojas, ganadora del oro olímpico en triple salto, expresó su felicidad luego de obtener su primera presea dorada y haber impuesto un nuevo récord mundial junto a la marca olímpica.

"Estoy que no me lo creo, es un momento único. Me siento complacida y satisfecha por este nuevo resgistro", sentenció la medallista.

«Esta medalla de oro es para mi país, que felicidad es lograr todo lo que te propones y más obtener una medalla olímpica que hemos buscado desde hace cuatro años», expresó la atleta venezolana.

Rojas sobrepasó los 15.50 de la ucraniana Inessa Kravets y finalizó su participación con un último salto de 15.67.