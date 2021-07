Desaparece un atleta del equipo olímpico de Uganda desplazado a Japón

Olimpismo

Viernes 16| 6:34 am





Un atleta del equipo olímpico de Uganda, que se encontraba entrenando en una ciudad del oeste de Japón antes del arranque de los Juegos dentro de una semana, está en paradero desconocido, según confirmaron este viernes a Efe las autoridades locales.



Los funcionarios de la localidad de Izumisano, en la prefectura de Osaka (oeste), donde la delegación africana tiene su alojamiento e instalaciones de entrenamiento previos a la competición, notaron la ausencia del levantador de pesas Julius Ssekitoleko, de 20 años, cuando no se presentó hoy a entregar el test diario de covid-19 requerido.



Cuando fueron a buscarlo a su habitación, no estaba. "A las 12:20 llamamos a la policía y los funcionarios disponibles han ido a buscarlo, pero sigue desaparecido", detalló por teléfono el encargado de asuntos de olímpicos del ayuntamiento.



El deportista se encontraba en la habitación la medianoche anterior, según confirmaron sus compañeros.



Se trata de uno de los nueve atletas del equipo que estuvo en aislamiento tras detectarse dos positivos en covid a su llegada al país el pasado 19 de junio y que seguía sometiéndose a los test diarios estipulados en la normativa anticovid de Tokio 2020.



"El resultado de todos los test hasta ahora han sido negativos", explicó el funcionario sobre las pruebas a las que se han sometido todos los integrantes del conjunto ugandés.



La estricta normativa elaborada para la celebración de los Juegos "burbuja" de Tokio en mitad de la pandemia prohíbe a los deportistas u otros participantes del evento desplazarse hasta ningún lugar que no sea su hotel, su lugar de entrenamiento o localizaciones previamente aprobadas por la organización. / EFE