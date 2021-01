Puerto Rico solo piensa en enviar lo mejor a Tokio

Olimpismo

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, aseguró a Efe que los Juegos Olímpicos 2020 en Tokio se llevarán a cabo, pese a la pandemia de la covid-19, y que al momento, ninguno de los 22 deportistas locales clasificado, ha desistido de acudir y competir en los mismos.



"Yo pienso que al final los Juegos se van a celebrar", afirmó Rosario en su despacho en San Juan, a seis meses de la celebración de los JJOO 2020 en la capital japonesa.



Rosario, la única mujer en presidir el Copur, indicó que aunque "es muy temprano para definir" si el plan principal del comité organizador de los JJOO 2020 y del Comité Olímpico Internacional (Comité Olímpico Internacional) es mantener en pie la competencia, ambos grupos estarían tomando "decisiones difíciles y drásticas".



"Pero en algún momento pienso que los Juegos sí deberían celebrarse", indicó.



Y ante los rumores sobre su posible cancelación, el Gobierno de Japón insistió el jueves en su idea de celebrar los JJ.OO. previstos para este verano en la capital nipona, a pesar de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y en el resto del mundo.



"Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador (de 2020) y el COI", dijo el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su comparecencia en una sesión de la cámara alta del parlamento nipón.



Suga reiteró que los Juegos deben servir "como prueba de la victoria de la humanidad contra la covid-19", el mensaje que las autoridades japonesas vienen enarbolando desde que en marzo pasado se decidió a raíz de la pandemia posponer un año los Juegos, inicialmente previstos para el verano de 2020.



Según añadió Rosario, el comité organizador de los JJOO y el COI cuentan con varios planes para seguir la marcha del evento pese a la situación sanitaria, como el que todos los deportistas vayan vacunados, que viajen a Tokio con un resultado negativo al virus con 72 horas de antelación y hacerles pruebas a los competidores una vez estén en la capital japonesa.



"Sabemos que las vacunas están siendo muy escasas y que a algunos países no ha llegado. Nosotros tenemos la bendición de que aquí llevamos un mes vacunando a la población. Pero sí, la idea es que se vacunen la mayor cantidad de participantes posibles", indicó Rosario.



Otra de las alternativas que se han planteado para que los JJOO sigan en pie pese a la pandemia, están el que no haya público en las gradas, tanto en los eventos que se celebran en estructuras cerradas como abiertas, similar al estilo "burbuja", como lo hizo la NBA la temporada pasada.



"Los deportistas realmente merecen la oportunidad de estar en estos JJOO. Han entrenado muchos años para esto. Este es el sueño de muchos de ellos, uno que podría ser su primera oportunidad y probablemente la última en su vida, y eso nada más debe ser una razón de peso a la decisión final de posponer indefinidamente los Juegos", reflexionó Rosario.



De igual manera, Rosario aseguró que "ningún deportista de Puerto Rico ha mostrado preocupación ni especulación de ir o no ir a los Juegos".



"Para ellos, la clasificación y participación es una meta importante en sus vidas", añadió.



Puerto Rico, ya cuenta con 22 deportistas clasificados -17 mujeres y 5 hombres- para Tokio 2020, y busca sobrepasar los 40 competidores que llevó a Río 2016.



"Nuestra proyección sigue intacta. Esto va pintando una delegación más femenina, tal y como ocurrió en Río", afirmó Rosario.



Aún restan el 90 % de los deportistas puertorriqueños para clasificarse. EFE