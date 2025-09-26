La Cruz Roja anuncia operativo nacional para promover la gestión de riesgo y prevención en las comunidades

Suscríbete a nuestros canales

La Cruz Roja Venezolana anunció un operativo especial para promover la gestión de riesgos y prevención en las comunidades, en respaldo a la población venezolana que ha experimentado los estragos de los efectos climáticos y naturales, incluyendo los recientes movimientos telúricos registrados en las últimas horas en diferentes entidades del país.

El presidente de la institución, Luis Manuel Farias, expresó que la red de voluntarios se encargará de “impulsar programas preventivos en escuelas, universidades y comunidades”, para brindarle las herramientas y conocimientos necesarios para afrontar las vicisitudes.

“Estas iniciativas incluirán simulacros de evacuación, talles de primeros auxilios y campañas de sensibilización, orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población”, señaló.

Actualmente, las emergencias demandan acciones rápidas y oportunas, para salvaguardar la vida de las personas. De allí la importancia de promover estrategias en materia de “prevención, preparación, respuesta y recuperación”, las cuales serán difundidas gracias a los voluntarios, quienes se dedicarán a concientizar a los habitantes de diferentes comunidades a nivel nacional.

¿Cuántas personas ha atendido la Cruz Roja en 2025?

De acuerdo a datos suministrados por la Cruz Roja Venezolana, en el año 2025 se han atendido al menos 133.000 personas en diferentes emergencias mediante 15 proyectos. Asimismo, las personas tienen a su disposición 41 filiales en el territorio nacional, "llevando ayuda humanitaria a quienes más los necesiten".

Por último, Farías exhortó a los venezolanos a participar en la convocatoria para garantizar el apoyo, respaldo y solidaridad, principalmente en situaciones de vulnerabilidad.