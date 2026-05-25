Venezolano Samuelle Peña hace historia en el campeonato Moto Mini Latinoamérica 2026

Suscríbete a nuestros canales

El motociclismo venezolano vuelve a brillar con fuerza, luego que el venezolano Samuelle Peña tuviera una jornada perfecta en el campeonato de Moto Mini Latinoamérica 2026 que organuza la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y que se disputó en Brasil el pasado fin de semana del 17 de mayo.

Recordemos que esta categoría es una plataforma donde participan niños a partir de los 10 años, con la intención de impulsar el talento joven en la región y prepararlos como corredores de alto rendimiento.

Desde el inicio de la competencia en el kartódromo de Limeira de 1.200 metros de recorrido, Peña no dio tregua a sus rivales e impuso un ritmo demoledor para adjudicarse el primer triunfo del programa de la categoría Ohvale 110cc.

En la segunda ronda, llegó la verdadera prueba para el venezolano, ya que demostró toda su habilidad con el asfalto mojado y visibilidad reducida. Samuelle P. dio una auténtica cátedra de manejo y madurez para adelantar en condiciones complicadas y así cruzar la meta en la primera posición.

Trabajo en los pits

Asimismo, este doble triunfo en tierras amazónicas es el resultado de una planificación realizada por su padre, David Peña, sumado a la dirección estratégica de su profesor, César Bravo. Esta combinación de factores en los pits fue la clave para descifrar la telemetría del circuito brasileño y poner a punto la moto para las difíciles condiciones climáticas.

Con este espectacular doblete, Samuelle Peña regresa al país con dos merecidos trofeos de primer lugar, consolidándose como una de las promesas más firmes y con mayor proyección en el motociclismo de velocidad de la región.

Con información de nota de prensa