Las 24 Horas de Nurburgring le pasaron la factura a Max Verstappen y esto fue lo que dijo el holandés

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Este fin de semana se realizó la edición 54 de las 24 Horas de Nurburgring, una de las cinco grandes carreras de resistencias del planeta, evento que pertenece al Intercontinental GT Challenge, y que tuvo como principal protagonista al cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, quien buscaba igualar una marca.

El equipo Verstappen Racing condujo un Mercedes AMG GT3 número 3, con el cual dominó gran parta de la carrera desde el inicio. Max Verstappen en cada turno de manejo demostró que se puede adaptar a cualquier auto y categoría del planeta.

Verstappen en cada turno de manejo dejó un impresionante ritmo de vuelta, en cada relevo el holandés entregó el Mercedes AMG en el primer lugar y siente con más de 25 segundos de diferencias a sus escoltas.

Pero pese al brillante desempeño, la nueva desilusión para Verstappen este año, llegó sobre el final de la carrera, cuando a falta de tres horas para la bandera a cuadros, el auto empezó a fallar.

¿Qué pasó con el carro de Verstappen?

Dani Juncadella, quien había tomado el penúltimo relevo, ya que se esperaba que Vertappen terminara la carrera, el piloto español inmediatamente empezó a reporta ruido y vibraciones desde la parte derecha trasera, que lo obligaron a reducir la velocidad y llevara el carro a los pits, donde dejó la imagen devastadora moralmente, el carro subido en los gatos y guardado sin una rueda.

Tras la carrera, Stefan Wendl, jefe de Mercedes-AMG Customer Racing, informó que primero se había detectado una falla con el sistema ABS y luego las vibraciones que llevaron al terrible desenlace del daño en la transmisión trasera.

Al final el equipo logró hacer una leve reparación para ala menos terminar la carrera, pero el mal ya estaba hecho, se perdió el trabajo de todo un año para finalizar en el puesto 38 de la general.

Adiós al récord y a pasar la página

Para Verstappen, esta primera presentación en las 24 Horas de Nurburgring fue “desafortunada” y “frustrante” aunque “disfrutó” la experiencia, dijo el piloto en sus redes sociales. Esta debacle del holandés evitó que pudiera igualar a Niki Lauda, como los únicos campeones del mundo de Fórmula 1 que ganaron las 24 Horas de Nurburgring.

Ahora Max deberá pasar rápido la página, ya que este fin de semana correrá el Gran Premio de Canadá, quinta fecha del Mundial de Fórmula 1, donde aun trabaja para recomponer su reinado.