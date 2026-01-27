Filtran información de Michael Schuchamer aunque la familia no lo ha confirmado

Suscríbete a nuestros canales

Michael Schumacher es uno de los pocos pilotos que es capaz de mover al planeta sin estar en las pistas, según un medio de comunicación británico el piloto alemán de 57 años tuvo un cambio en su estado de salud, aunque la información no está confirmada por el círculo familiar directo.

Recordemos que Corinna (esposa) y la jefa de prensa de la familia desde el momento del accidente, hicieron un gran cerco de información sobre Michael Schumacher, con la intención de preservar su intimidad y evitar ser víctimas de extorsiones como ocurrió hace unos años.

Según el Daily Mail en un trabajo exclusivo, asegura que Schumacher "ya no está postrado en la cama", sino que puede moverse en una silla de ruedas. La información que develó el medio británico se la filtró una persona cercana a la familia de la leyenda de la Fórmula 1.

Aunque desde hace tiempo por la misma familia y las pocas personas del entorno de Schumacher que se les permitió congeniar con el alemán, se conoce dicha afirmación sobre el estado de salud del piloto.

Las dos últimas informaciones sobre la familia Schumacher

En este diciembre, la familia Schumacher publicó varias imágenes en la cuenta de la red social de "XCS Ranch" una de las propiedades que la familia posee en Gordonville, en el corazón de Texas (Estados Unidos), donde compartieron con amigos y empleados del rancho.

Asimismo, el diario británico también desmintió las versiones que circularon sobre la asistencia de Michael a la boda de su hija Gina en 2024. Sobre este tema surgió que el alemán estuvo en la recepción y que se les pidió a los asistentes entregar sus teléfonos durante la fiesta.

Qué pasó con Schumacher

El 29 de diciembre de 2013, pocas semanas después de anunciar su retiro de la Fórmula 1, Schumacher sufrió un grave accidente tras golpearse la cabeza mientras esquiaba junto a su familia en la estación de Méribel, en los Alpes franceses.

El expiloto alemán fue intervenido en dos ocasiones y estuvo en coma inducido durante varios meses debido a las lesiones cerebrales serias, ya que chocó con la cabeza contra una piedra en la ruta donde esquiaba.

El 16 de junio de 2014 se publicó que había salido de su estado de coma y fue enviado a una clínica de rehabilitación. El 10 de septiembre de ese mismo año, se anunció que continuaría su recuperación en su mansión de Gland, en Suiza, donde sigue aislado recibiendo atención médica.