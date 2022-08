Max Verstappen saca la casta de campeón y se lleva la victoria en Bélgica

El actual campeón de la Fórmula 1, Max Max Verstappen, se llevó la victoria en el Gran Premio Bélgica. Sergio Pérez llegó en la segunda posición y el podio lo completó el piloto de Ferrari Carlos Sainz.

