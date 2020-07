Rosenqvist supera al mexicano O'Ward y logra la victoria

Motores

Domingo 12| 5:28 pm





El piloto sueco Felix Rosenqvist, del equipo Chip Ganassi Racing Honda, superó en la última vuelta al joven mexicano Pato O'Ward y se proclamó este domingo campeón de la Rev Group Grand Race 2, de la Serie IndyCar, que se corrió en el circuito de Road America.



La gran novedad de este fin de semana en la IndyCar, en el circuito de Road America, fue la presencia de aficionados por primera vez desde que se reinició la competición, tras la suspensión en marzo pasado por la pandemia del coronavirus.



Rosenqvist, de 28 años, consiguió su primer triunfo como profesional, después de que en la primera carrera, corrida este sábado en el mismo escenario, acabó en el decimoctavo puesto.



Junto a Rosenqvist, el protagonista de la jornada fue el joven piloto mexicano O'Ward, quien horas antes había conseguido la pole, su primera como profesional, y se mantuvo al frente de la carrera hasta la vuelta 54, penúltima del recorrido, cuando el nuevo ganador lo adelantó.



Aunque intentó que Rosenqvist, séptimo en fila de salida, no pudiese adelantarlo, se mantuvieron por varios segundos a la par con sus monoplazas, aún en las curvas, al final el piloto de Monterrey (México) no pudo evitar que el corredor sueco tomara el mando.



Rosenqvist cortó gradualmente la diferencia y finalmente lo pasó en la curva 7 de un circuito que consta de 14 curvas y que tiene poco más de 6 kilómetros de largo, con una ventaja de apenas 2.8699 segundos.



El triunfo convirtió a Rosenqvist en el primer sueco en ganar una carrera de IndyCar desde la victoria de Kenny Brack en 2002 en la Ciudad de México.



El escandinavo tuvo dos segundos puestos el año pasado.



A pesar de haber perdido la prueba, O'Ward, nativo de Monterrey, que forma parte del equipo Arrow McLaren SP, confirmó su potencial tras conseguir su mejor clasificación, tras el octavo puesto logrado en la carrera del sábado.



El tercer puesto fue para el estadounidense Alexander Rossi, de Andretti Autosport, ganador el año pasado, y que tuvo su mejor clasificación en lo que está siendo una temporada poco afortunada para el piloto de Andretti Autosport.



Otro sueco, Marcus Ericsson, acabó en el cuarto lugar, mientras que el joven estadounidense Colton Herta, de 20 años, logró el quinto puesto.



El sexto se lo quedó su compatriota Santino Ferrucci, de 22 años, mientras que el español, el novato Alex Palou, que en la carrera del sábado subió al podio como tercero, esta vez se tuvo que conformar con el séptimo puesto.



Palou, de 23 años, que corre con el equipo Dale Coyne Racing with Team Goh Honda, también confirmó que forma parte del nuevo grupo de jóvenes pilotos que han llegado esta temporada a la IndyCar para quedarse.



La victoria de Rosenqvist terminó temporalmente con el dominio de su compañero de equipo, el piloto neozelandés Scott Dixon, durante la temporada.



Dixon comenzó el año con victorias en Texas e Indianápolis antes de ganar el sábado en Road America, pero el domingo se tuvo que conformar con el duodécimo puesto.



El corredor de 39 años fue el primero en ganar tres eventos consecutivos de IndyCar desde que el francés Simon Pagenaud, que este domingo acabó detrás de él, lo hizo en 2006.



Los únicos otros pilotos que han ganado hasta tres carreras consecutivas al comenzar una temporada son A.J. Foyt, con siete en 1964; Sebastien Bourdais, con cuatro en 2006, y Al Unser Sr., con tres en 1967. EFE