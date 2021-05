Rossi reconoce, con matices, que podría ser su último GP de Italia

Moto GP

El italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), reconoció en la conferencia de prensa de Mugello que este Gran Premio de Italia podría ser el último para él como piloto -"sí, puede ser", dijo- pero en enseguida señaló que "no hay que pensar que vaya a ser el último, es una carrera más en Mugello y es fantástico ver que sientes esa misma presión llegando aquí".



"Tengo las mismas sensaciones porque quiero hacer un buen papel y me centro en esto, no en pensar si va a ser la última", incide.



"Éste es un lugar especial para todos los italianos aficionados al motociclismo y cuando llegué anoche al circuito sobrecoge, el "paddock", las colinas de la Toscana. En Le Mans dimos un pasito adelante, pero el domingo las condiciones eran muy difíciles para todos, así que veremos qué velocidad puedo alcanzar aquí este fin de semana", explica el campeón italiano.



"Ahora llega un periodo muy importante en el campeonato con cuatro carreras en cinco semanas. Mugello, Cataluña, Alemania y Assen, donde he ganado muchas veces y después tendremos un parón de un mes y todo el mundo empezará a pensar en 2022 y será en ese momento cuando adopte mi decisión, pero no es sólo mi decisión, ya que tendré que hablar con el equipo Petronas y con Yamaha para conocer qué planes tienen para el año que viene", recuerda Rossi.



Y, en lo que a los récords de velocidad se refiere en Mugello, Valentino Rossi recordó que "en Mugello la velocidad es importante, y lo que impresiona es que durante toda la vuelta la velocidad es muy alta, no solo al final en la recta. Se puede batir el récord de velocidad punta porque hay más metros, pero el salto que hay antes de San Donato es el punto más impresionante de todo el campeonato".



"En carrera, en cada vuelta cuando llegas a ese punto ya estás pensando en cómo salir de esa curva, no es fácil pero es algo genial", afirma Rossi.



En cualquier caso Valentino Rossi lanzó un mensaje importante al destacar que "es importante continuar trabajando en los circuitos, sobre todo en las escapatorias, porque nuestras motos cada vez son más rápidas y si hablamos de seguridad en Jerez y Mugello más o menos estamos en el mismo nivel".



"Hay algunas zonas que son un poco peligrosas, y siempre tratamos de ampliar las escapatorias aunque no sea fácil, pero hay más circuitos así en el calendario y es importante trabajar en la Comisión de Seguridad sobre este aspecto", recalcó el italiano, quien dijo que la ausencia de espectadores no es una razón para continuar en activo.



"No es una razón para continuar, por supuesto que el circuito con la afición es más especial, pero si quiero ver a los aficionados en la pista puedo asistir el próximo año como aficionado. No puedo plantearme mi continuidad en base a eso", recalcó.



En lo que a tecnología se refiere, Valentino Rossi reconoció que "ahora mismo la salida en MotoGP es crucial, tiene más importancia que hace cinco o seis años, porque es más difícil remontar posiciones y todas las fábricas están concentrándose en este aspecto, que antes se dejaba más en manos de los pilotos".



"Ducati ha sido inteligente trabajando con el dispositivo de salida, son los pioneros y parece que van siempre un paso por delante, pero Yamaha ha reaccionado rápido", destacó Rossi. EFE