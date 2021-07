Alonso: En Silverstone las victorias son especiales; es como la casa de la F1

Fórmula 1

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón mundial de Fórmula Uno, retornó esta temporada, tras dos ausente, a la categoría reina del motor; con la escudería con la que festejó sus dos títulos (2005 y 2006, entonces denominada Renault).



En la última parte de una entrevista exclusiva con la Agencia EFE que tuvo lugar en el Red Bull Ring de Spielberg, donde acabó décimo el Gran Premio de Austria, Alonso comenta cuánto ha cambiado el mundo, la F1 y él mismo desde su debut en la categoría reina, hace ya 20 años; y cómo ve la próxima carrera, en uno de los 'templos' del automovilismo, Silverstone (Inglaterra). Donde, además, se estrenará el nuevo formato de calificación a través de una carrera sprint.







Pregunta: A usted lo entrevisté por primera vez aquí, en Austria, hace 20 años, cuando era debutante en la Fórmula Uno, con Minardi. Todo ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cómo percibe usted que ha cambiado el mundo y la F1? ¿Y cuánto cambió usted, desde entonces?







Respuesta: Todo ha cambiado, empezando por la Fórmula Uno. Ahora es un deporte mucho más robotizado. Está todo tan optimizado, hay tanto talento en los equipos, tantos ingenieros, tantos ordenadores, que es todo mucho menos intuitivo.



Tú tienes que hacer más o menos lo que te dicen que es lo óptimo hacer; y cómo tienes que conducir. No es como antes, que te subías al coche, te ponías los cinturones y cada diez vueltas parabas y comentabas un poco las sensaciones del coche. Ahora no hace falta que las comentes; ellos ya saben exactamente cómo se está comportando el coche y lo que hay que hacer para mejorarlo.



El mundo ha cambiado, también. En 2001 no había redes sociales y, a lo mejor, tanta superficialidad. Era un mundo quizás más real, más humano. Tenemos ahora más facilidades para mantenernos en contacto con la familia, para mantener muchas cosas. Pero también hay un poco de tontería alrededor de todo eso.



Y luego yo, como persona o como piloto, pues seguramente el cambio normal que sufriría todo el mundo de tener 20 años a tener cuarenta, ¿no? Bueno. Maduras, creces como persona, conoces a mucha gente; y evolucionas como ser humano.







P: La Fórmula Uno de ahora mismo, ¿va en contra de los pilotos geniales, de los pilotos con más talento, de alguna manera?







R: Sí, seguramente. La Fórmula Uno actual está un poco enfocada a pilotos que ya se preparan desde el karting, prácticamente; en las academias que tienen todos los equipos, en los simuladores... en un piloto que optimice un poco lo que los ordenadores van diciendo, ¿no?



Antes era un poco más el encontrar un talento, cuando llegaba Ayrton Senna o llegaba (Nelson) Piquet; o llegaba (Michael) Schumacher; y se subían a un coche y daban esas décimas extra, ¿no?



Si ahora llega alguien y da esas décimas extra, el equipo consigue la manera de explicárselo también a cualquier joven piloto: qué es lo que hace; cómo lo hace ese 'genio', entre comillas; y poder replicarlo, con mucho simulador o con muchas horas de entreno. Es decir, llegar a copiar las condiciones de conducción de otro.







P: La siguiente carrera es en Silverstone, en Inglaterra, la sede del Gran Premio de Gran Bretaña. Usted ganó dos veces allí. ¿Qué le sugiere, la idea de volver a correr en Silverstone con un F1?







R: Silverstone siempre trae buenos recuerdos. Es un circuito bonito, con muchas curvas rápidas. Las victorias son especiales allí, porque es como la casa de la Fórmula Uno.



Todos los equipos son de allí. El deporte es muy inglés, la F1, y ganar allí significa bastante.



Vamos a tener dos noticias ese fin de semana. Una es la vuelta (total, hasta llenar las gradas) del público, que se va a notar seguramente raro; porque ahora, después de tantos meses corriendo solos, ver las gradas llenas va a ser un impacto visual importante, pero bonito. Y luego tenemos la carrera al sprint, este nuevo formato (de calificación) que tiene la F1, como prueba. Todos estamos un poco expectantes, porque no sabemos cómo va a funcionar; y esperamos tener suerte.







P: Ese tipo de calificación, con carrera sprint, ¿le parece una buena idea?







R: Sí. Todo lo que sea cambiar el formato actual y darle un poco de variación al fin de semana malo no va a ser.







P: En Silverstone ganó en 2006, con Renault, el año de su segundo título; y con Ferrari, en 2011. ¿Cuál de las dos victorias fue más bonita?







R: Fueron iguales, creo. Depende un poco más del campeonato y de lo que estés luchando en ese momento, y cuánto valor tengan esos 25 puntos, que el color en sí del coche. / EFE