Hamilton: "Mi carrera no tuvo que haber sido así"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Monza, tras finalizar séptimo en el Gran Premio de Italia, la octava prueba del certamen, que su "carrera no tuvo que haber sido así"



"Mi carrera no se tuvo que haber desarrollado como se desarrolló. No vi la señal que indicaba que el 'pit lane' estaba cerrado; estaba siguiendo el delta del coche de seguridad en la pantalla de mi coche; pero me hago responsable y será algo que investigaremos y de lo que aprenderemos", explicó Hamilton, que marcó la vuelta rápida y a pesar de acabar séptimo sigue liderando con solidez el certamen: suma 164 puntos, 47 más que su colega finlandés Valtteri Bottas y con 54 sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull), que este domingo se retiró.



"Esa penalización de 'stop and go' supuso una parada demasiada larga y tuve que recuperar 26 segundos con el coche siguiente", indicó el inglés, que debido a la citada sanción bajó al fondo de la parrilla, desde la que remontó hasta el séptimo puesto final.



"Lo di absolutamente todo y la verdad es que en ese momento no esperaba acabar séptimo y con la vuelta rápida", comentó el astro inglés, que este año aspira a igualar los siete títulos mundiales que hasta la fecha sólo ganó el alemán Michael Schumacher.



"Una vez que enlacé, fue una batalla divertida; y pude sumar unos cuantos buenos puntos, así que doy por bueno el resultado, al final; y estoy agradecido. Ahora ya hay que pensar en la siguiente carrera", comentó Hamilton, que felicitó al francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que logró en Monza la primera victoria de su carrera en F1.



"Grandísimas felicitaciones a Pierre, ha sido un gran resultado para él; y ha sido sensacional ver un podio tan joven", indicó el líder del Mundial con respecto a Gasly, de 24 años; que ganó por delante del español Carlos Sainz (McLaren), que acaba de cumplir 26, y del canadiense Lance Stroll (Racing Point), tercero este domingo, que tiene 21.



"Obviamente, he visto por todo lo que ha tenido que pasar Pierre, que fue relegado desde un equipo puntero al que hoy ha batido. Es fantástico ver cómo se ha recuperado y como está creciendo, así que estoy muy contento por él", manifestó Hamilton acerca de Gasly después del Gran Premio de Italia. EFE