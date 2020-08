Hamilton: Tengo 35 años y me siento mejor que nunca

Fórmula 1

Domingo 30| 1:20 pm





El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo, que reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo el Gran Premio de Bélgica, manifestó en el circuito de Spa-Francorchamps que tiene "35 años" y que se siente "mejor que nunca".



"Estaba algo nervioso por que el neumático delantero no aguantase, como en Silverstone, pero al final todo salió bien", explicó, en la zona de meta, nada más ganar por cuarta vez en Spa-Francorchamps, Hamilton, que aspira a igualar este año los siete títulos Mundiales del alemán Michael Schumacher y que logró su quinta victoria del año, la octogésima novena en Fórmula Uno. Que lo deja a dos del otro gran récord histórico del 'Kaiser'.



"La salida tampoco fue fácil, aquí es casi como una pesadilla, porque hay muy poco espacio entre la línea de salida y la primera curva. Luego, en la quinta curva noté vibraciones y pensé que (su compañero finlandés) Valtteri (Bottas) me podía pasar, pero lo aguanté, afortunadamente", indicó el séxtuple campeón mundial, que llegará a Monza, sede del Gran Premio de Italia -el próximo fin de semana-, con 47 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado en el certamen, el holandés Max Verstappen (Red Bull), tercero este domingo.



"Al final notaba que iba desgastando los neumáticos y también estaba algo nervioso, pensando que igual podía volver a pasar lo de Silverstone con el delantero derecho; pero al final todo ha ido bien", comentó el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, que el sábado había elevado a 93 su propia plusmarca histórica de 'poles' en F1, batiendo el récord de vuelta en el mítico circuito de las Árdenas.



"Al final, otra victoria más; y puede que esto no sea lo que todo el mundo quiere, que siempre gane Mercedes. Pero ahora mismo bajaremos de nuevo nuestras cabezas y seguiremos trabajando. Y evolucionando", opinó.



"Tenemos que seguir desarrollándonos, aprendiendo del coche, mejorándolo y mejorando nosotros con él. Yo tengo 35 años, casi 36, ya; y me siento mejor que nunca", apuntó Hamilton, que este domingo firmó su quinta victoria del año.



"Quiero darle de nuevo las gracias a todo el mundo en este equipo", agregó el astro británico tras ganar de nuevo en la mítica pista belga./ EFE