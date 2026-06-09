Reunión 25: Trece potros buscan el primer peldaño de la Triple Corona Nacional en La Rinconada

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El óvalo de Coche se convertirá este domingo 14 de junio en el epicentro de la pasión hípica venezolana. El Hipódromo La Rinconada tiene todo listo para la celebración de su reunión número 25 del año, una jornada de gala que ofrece una atractiva programación de trece competencias.

El programa oficial incluye dos selectivas de enorme tradición que acaparan la atención de la afición: el LXXII Clásico "Ejército Bolivariano" (Grado II) y, como plato fuerte de la tarde, el LXXVII Clásico "José Antonio Páez" (Grado I), evento que marca el inicio de la lucha por la Triple Corona Nacional.

Un homenaje a la patria en distancia de aliento: La Rinconada 1.800 metros R25

La acción selectiva romperá fuegos con el tradicional homenaje a los defensores de la patria. Una nueva edición del Clásico "Ejército Bolivariano" que se correrá en la octava carrera, primera válida reunirá a once de los mejores ejemplares maduros que hacen vida en el patio central. Los competidores medirán sus fuerzas en un exigente recorrido de 1.800 metros, donde la resistencia y la estrategia de los jinetes serán claves para asegurar la victoria.

Además del prestigio profesional, la prueba cuenta con un importante incentivo económico, pues ofrece una atractiva bolsa de 162.500 dólares a repartir entre los ocupantes de los primeros puestos del marcador.

La generación de relevo busca la gloria inmortal

El momento cumbre de la reunión dominical llegará en la decima tercera carrera, sexta válida con la disputa del LXXVII Clásico "José Antonio Páez" (GI). En esta oportunidad, trece destacados potros de tres años saltarán a la pista con el firme propósito de inscribir sus nombres en las páginas doradas del hipismo venezolano. Esta competencia representa el primer peldaño de la codiciada tríada hípica, un ciclo selectivo que tiene el potencial de consagrar al mejor exponente de la generación.

La lista de aspirantes al triunfo la integran:

Triunfante

Catirote

Búnker

Pontevecchio

Teniente Dan

Gran Nicanor

Orlando Erre

Big Valdi

Pedro Antonio

Ponsigue

El Gran Joshue

Banderas

El Providencial

Cada uno de estos jóvenes purasangres buscará un triunfo crucial que les permita mantener vivo el sueño de la corona.

El 5y6 nacional consolida su dominio económico

Más allá de las pruebas de corte selectivo, el juego de las mayorías reafirma su posición como el pasatiempo por excelencia de la fanaticada local. La popularidad del 5y6 nacional mantiene una tendencia al alza, realidad que respaldan las auditorías financieras de la institución. En su más reciente jornada, la recaudación total estableció un monto récord histórico de Bs. 565.874.750,00.

Esta recaudación representa la segunda ocasión consecutiva en la cual los aficionados superan la marca precedente. El fenómeno financiero consolida un crecimiento sostenido que no tiene precedentes en la historia reciente de la hípica local y que garantiza excelentes dividendos para los cuadros ganadores.

La sequía de cinco años bajo la sombra de Raffstar

El inicio de la Triple Corona reaviva de inmediato el recuerdo de las grandes hazañas del pasado. El último ejemplar que completó la hazaña de las tres gemas fue el recordado purasangre Raffstar. En la temporada del año 2020, bajo la acertada conducción del jinete Jean Carlos Rodríguez y la preparación física del entrenador Nelson Castillo, el defensor de las sedas del Stud Quarterback acaparó la atención de la prensa especializada. Con su victoria en los tres eventos obligatorios, Raffstar se transformó en el noveno triple coronado de la historia hípica nacional.