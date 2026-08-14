Memoria de un campeón: La histórica trayectoria del jinete Douglas Valiente

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El 14 de agosto del año 2000, el deporte hípico sufrió la trágica pérdida de una de sus figuras más emblemáticas. Douglas Valiente, conocido por la afición bajo el seudónimo de "El Jet", dejó un vacío profundo en la hípica tras su deceso. A través de una carrera repleta de hazañas y triunfos memorables, la memoria del fusta guariqueño permanece intacta entre los apasionados del turf.

De Valle de la Pascua a las primeras victorias

El afamado jinete nació el 1 de enero de 1958 en la localidad de Valle de la Pascua, estado Guárico. Su primer contacto con la profesión ocurrió en el antiguo Hipódromo Municipal de Ciudad Bolívar. En ese recinto cumplió su etapa de aprendizaje e inicio profesional, escenario donde firmó su primera victoria sobre el lomo de la yegua Pirulera.

En 1978, la carrera de Valiente tomó un nuevo impulso con su traslado a la ciudad de Caracas. El hipódromo La Rinconada se convirtió en el escenario principal para la consagración del fusta criollo. Su primer triunfo en el óvalo de Coche llegó ese mismo año con el ejemplar Saturrón, un momento clave que dio inicio a un camino de éxitos sostenidos.

Consagración en la hípica venezolana

Durante su trayectoria en los óvalos venezolanos, Valiente acumuló un total de 1.693 victorias. Entre sus hazañas más destacadas figura la obtención del título en la estadística de jinetes de La Rinconada en el año 1984, distinción que compartió con el múltiple campeón Juan Vicente Tovar.

Asimismo, la efectividad de Douglas Valiente en pruebas de aliento e importancia selectiva quedó demostrada en los principales eventos del calendario hípico nacional:

Clásico Simón Bolívar (GI): Conquistó la máxima prueba del turf venezolano en tres oportunidades.

Triple Corona Venezolana: Alzó las tres gemas de la hípica nacional con el campeón Catire Bello (1992) y posteriormente repitió la proeza con la yegua Miss Marena (1994).

Clásico Internacional del Caribe: Logró dos triunfos históricos en esta cita regional. El primero ocurrió en 1986 con Benemérito en el Hipódromo Agua Caliente de Tijuana, México; el segundo aconteció en 1997 con Alighieri en la pista de La Rinconada.

A lo largo de su paso por los establos venezolanos, "El Jet" condujo a purasangres de época como El Gran Sol, Mantle, Stillwater, Tan Bonita, Jib Dancer y Baby Dancer.

Proyección e impacto internacional en Estados Unidos

El talento de Douglas Valiente traspasó las fronteras nacionales para consolidar una productiva campaña en las pistas de los Estados Unidos. De acuerdo con los registros oficiales de la plataforma Equibase, el látigo venezolano cerró su periplo en Norteamérica con números de primer nivel:

Métrica / Renglón Cifra Oficial Primeros lugares (Victorias) 554 Segundos lugares 531 Terceros lugares 458 Premios producidos $8.099.885 USD

Durante su periplo por los hipódromos estadounidenses, el fusta sumó seis triunfos en pruebas de grado (Graded Stakes):

Florida Turf Cup Handicap (G3) – 1988 Fair Grounds Oaks (G3) – 1989 W.L. McKnight Invitational Handicap (G2) – 1989 La Prevoyante Invitational Handicap (G2) – 1989 Gulfstream Park Budweiser Breeders' Cup Handicap (G3) – 1990 Canadian Turf Handicap (G2) – 1990

El recuerdo de una figura estelar

Douglas Valiente es recordado por la afición como uno de los jinetes más versátiles, hábiles y queridos en la historia de la hípica continentales. Su estilo sobre la cabalgadura, su serenidad para definir carreras de peso y sus logros estadísticos aseguran para siempre el nombre de "El Jet" en el altar del deporte hípico.