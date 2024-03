Reaparece en la sexta válida del 5y6 una de las yeguas más costosas de la subasta de Unicria de 2021

Este domingo se efectuará la reunión número nueve en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de diez competencias, con dos pruebas selectivas, a la altura de la 4 carrera el IV Clásico “Mauricio Azar” (Grado III) y en la novena carrera el IV Clásico Ana María Freudman” y como es de costumbre la activación del juego de mayorías, el 5y6 a la altura de la quinta carrera.

En la décima competencia, sexta valida del 5y6 en distancia de 1.100 metros el entrenador del Stud Azatlan, estará con su presentada My Peggy Mate, que reaparece después de 119 días sin competir en una reunión oficial en la Rinconada.

Hemirxon Medina, será el jockey y saldrá por el puesto número 1, esta yegua se ha enfrentado contra ejemplares como: Axis Mundi, Miss Charlotte, Bloody Mary y Queen Barbara, esta última llegando de sexta por nueve cuerpos y medio.

Cabe destacar que, My Peggy Mate, hija de Champlain en The Dark Angel fue la segunda yegua más costosa en las subastas mixtas de Unicria en 2021. La potra costó $15.000, solo superada por los $17. 000 que costó la hija de The Great War en Srta. Martina.