Javier Castellano de punta a punta con Moon Spun en el Unbridle Sidney Stakes (G2) de Churchill Downs

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El jockey venezolano Javier Castellano logra la primera selectiva del viernes con la yegua Moon Spun, al ganar el Unbridle Sidney Stakes (G2), primer stakes de grado de la jornada en Churchill Downs, en la programación del Kentucky Oaks (G1).

Kentucky Oaks: Moon Spun triunfa en el Unbridle Sidney Stakes (2)

La hija de Hard Spun en Moonlit Bay por Malibu Moon dominó la prueba de punta a punta en recorrido de 1.100 metros (grama), donde marcaron parciales de 400 metros en 22,13 la media milla en 44,60 los 1.000 metros en 55,77 y un tiempo oficial de 1:01.,64 con remate de 5.87 en los 100 metros finales para el entrenador Brian Lynch y los colores de Town and Country Racing.

Fue la segunda victoria en tres presentaciones en el año y la sexta en 11 participaciones como purasangre para la pupila de Lynch, donde ha generado una producción por encima de los $400.000.

En el segundo lugar llegó Shoot It con el dominicano Joel Rosario, tercera fue Creed’s Gold con el galo Flavien Prat, mientras Queen Máxima culminó cuarta y cerró la pizarra Time To Dazzle bajo las riendas de José Luis Ortiz.

Los dividendos de la carrera fueron de $29.18 a ganador, $11.66 el place y $6.46 el show de la carrera, para el astro zuliano que alcanza su victoria número 49 del año y la número 5.972 de su carrera, además de sumar su stakes de grado 225 de su carrera de grama.