Tordillo de Rubén Lanz vuelve a la pista de La Rinconada para correr el Millard Ziadie

La reunión número 36 del año en el hipódromo La Rinconada contará con 11 carreras, en el marco de la tercera semana del último meeting de temporada en el 2023. El programa de actividades del domingo incluye dos pruebas selectivas y una copa, y el inicio del 5y6 desde la sexta competencia.

En la edición XX del Clásico Millard Ziadie, tendrá la participación de siete tresañeros, que van a correr 1.800 metros. Uno de los purasangres es el tordillo pensionado de Rubén Lanz, Moro de Oro, el cual tendrá la monta del jinete Jaime Lugo Jr.

El hijo de Olympic en Lakshmi And Me, que hace vida en el Haras San Remo, no corre desde hace 56 días, cuando salió victorioso en distancia de 1.400 metros con tiempo de 84,1, con dos cuerpos de diferencia sobre Huracán Jesús.

En su más reciente trabajo, el tordillo dejo cronos de 76,1 en los 1.000, 102,0 en 1.400 y 116,0 en la milla, de menos a más y tronando, informó la División de tomatiempos del INH.