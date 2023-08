The Judge reta a los maduros en el Clásico Internacional Sprinters

La Gala Hípica de Caracas es el evento que forma parte de la reunión 33, para cerrar por todo lo alto el segundo meeting, este domingo 27 de agosto en el hipódromo La Rinconada.

Para está ocasión se realizará la LXXXIII Clásico Internacional Sprinters (G1), a la altura de la octava del programa en distancia de 1.200 metros con 7 ejemplares de 3 y más años inscritos.

El cincoañero Strength Mask es el primer participante, con la monta de Maikel Rodríguez presentado por Ramón García Mosquera que regresa al óvalo caraqueño tras 196 días sin correr. Este pupilo del Stud Crossover ganó está selectiva en 2021 y en 2022 llegó de segundo lugar a 2 1/4 cuerpos de My Titico Mate ambos conducidos por el jockey profesional Jaime “Pocho” Lugo.

El segundo participante es para Vida con Jhonathan Aray, preparado por Gabriel Márquez para el Haras Urama del Stud Don Rafael V. La última actuación de este cuatroañero fue en la cuarta carrera del 30 de julio, que llegó de segundo puesto a 3 cuerpos de Bravucón.

Siguiente ejemplar a participar es Bravucón que será conducido por Francisco Quevedo, preparado por Fernando Parilli Tota con los colores del Stud ZM. El nacido y criado en el Haras Los Caracaros ganó en la última competencia del 30 de julio del presente año con 3 cuerpos de ventaja.

Además, el jockey argentino Brian Enrique es el encargado de guiar al cuatroañero Impressive Pluvius presentado por Fernando Parilli Araujo, que llegó de quinto en el Clásico Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (G2) a 15 cuerpos de El De Froix el 6 de agosto del presente año.

The Jugde es el único ejemplar tresañero que se enfrenta a los maduros para esta selectiva, montado por Robert Capriles y entrenado por Germán Rojas. El hijo de Pedro Caiman en Missthestars llegó de segundo puesto en la milla del Clásico José Antonio Páez (G1, primer peldaño para la Triple Corona Nacional) y obtuvo el triunfo en el Clásico My Own Business (G3) con tiempo de 71.3 para los 1.200 metros con 3 1/4 cuerpos de ventaja.

Los otros participantes son: Specialedition conducido por José Alejandro Rivero, entrenado por Rubén Lanz y Futuro con Larry Mejías en el sillín, presentado por Juan Carlos García Mosquera obtuvo la Copa Velocidad del Caribe en 2021 y en lo que va de este 2023 conquistó la milla del Clásico Gustavo Ávila (G1) y llegó de octavo lugar en el Clásico Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (G2).

La prueba está pautada para las 3:25 de la tarde y cuenta con un pote de 18.500 dólares a repartir.