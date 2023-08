Samuel Marín labra su camino en el hipismo de Estados Unidos

El año 2022 fue diferente para Samuel Marín. Llegó a trabajar y a ganar en los escenarios hípicos de Estados Unidos. Hoy es una de las promesas del látigo de Nueva Jersey. Su nombre se codea con sus estelares colegas del hipódromo de Monmouth Park. El pasado domingo 20 ganó cuatro carreras y fue todo un suceso.

Nativo del estado Trujillo, Marín posee un récord muy particular entre los jinetes venezolanos en el norte: es el único látigo criollo en haber conquistado su primer triunfo y el mismo fue un stakes, es decir, debutó en las Grandes Ligas con homerun así como lo hizo Miguel Cabrera en su momento. Fue el Long Branch Stakes en Monmouth Park, aquella lluviosa tarde del sábado 14 de mayo de 2022.

“Gracias a Dios me siento muy contento por el apoyo que he recibido aquí en Nueva Jersey. Al inicio, me ayudaron mucho en Florida, Pedrito Monterrey con su esposa Ana, Gonzalo Anteliz, muchísima gente que la verdad me tendió la mano. La lista es larga.”, comentó el látigo que también aquí en La Rinconada logró un récord también llamativo: se graduó de profesional en un empate para el primer lugar con la yegua Soy de Mariana.

Fitts fue una de las cuatro victorias de Samuel Marín el domingo 20 de agosto. Foto Bill Denver/Monmouth Park

El adaptarse a correr en pista de grama no fue problema para Samuel Marín. “Recibí muchos consejos de Ramón Alfredo Domínguez, Junior Alvarado, Richard Monterrey, y otros más. Es una tremenda experiencia en este tipo de superficie” apuntó el nativo que también suma a su campaña varias fotografías del triunfo en el césped.

“Cuando llegué aquí no me visualicé quedándome en Florida. Preferí estar en otro escenario, poder vivir la sensación de estar en otros hipódromos y poco a poco he estado en la lucha. Más adelante saldrán oportunidades y por supuesto que me gustaría montar en Nueva York, que creo es la máxima aspiración de todo jockey”, exclamó el venezolano sobre sus proyectos a futuro. Por lo pronto, Samuel Marín cosecha 75 fotos de por vida y el camino es más corto hacia sus primeros 100 lauros en la Unión Americana.