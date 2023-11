Ramiro Caldeira se va de lance con esta doble línea para el 5y6 en La Rinconada

Siguen los trabajos en el hipódromo La Rinconada y sus protagonistas nos hacen llegar la mejor y más acertada información para todo aquel que sigue el juego de las mayorías.

En visita al recinto de Coche, conversamos con el entrenador Ramiro Caldeira, quien para esta reunión 43 tiene cuatro presentados en dos pruebas, sobre sus compromisos y su apreciación de las competencias de este domingo en el hipódromo La Rinconada.

Buen día entrenador, ¿Cómo está y cómo se prepara para esta nueva cita dominical en el Hipódromo La Rinconada?

-Buenos días a todos, acá estamos trabajando bastante.

Tiene dos presentadas en la séptima de la tarde, Money Player y My Preta.

-La yagua Money Player es una yegua que siempre llaga cerca, My Preta ha desmejorado mucho, pero todavía no mejora. Esta es una carrera que yo creo que tienen que jugar varios ejemplares, pero Money Player es la que más me gusta para decidir la competencia.

Para la cuarta válida del 5y6 presenta a los ejemplares Streinbreinner y Baby José.

-el caballo Baby José viene de ganar una carrera de reclamo, el ejemplar está muy bien, por otra parte, Streinbrenner ya tiene tres meses conmigo, reaparece muy bien, lo tenemos en un buen concepto, yo creo que tienen que jugar los dos, pero el caballo Streinbrenner va a mejorar mucho en esta carrera.

En esta semana de preparación, ¿Cuál ha sido el trabajo más destacado de sus presentados?

-Los dos caballos, Baby José y Streinbrenner, los dos entrenaron y ajustaron juntos y se vieron muy bien. Esto es un candado, yo creo que lo pueden poner como una línea doble.

¿Cuál es el fijo de esta semana para “Bumba”?

-Bueno, me gustan los dos, pero para mí Streinbrenner es mejor que todos ellos, y con un poquito de suerte, yo creo que voy a decidir la carrera con estos ejemplares.

Cada semana se ve más público en las tribunas del hipódromo La Rinconada, venimos de celebrar el clásico Simón Bolívar, un saludo para la afición.

-Sí, un saludo para todos y que sigan viniendo para el hipódromo La Rinconada, que jueguen el 5y6, que está pagando muy buenos dividendo, que pueden sacar a cualquiera de algún problemita que se presente pegando los seis. Suerte para todo.