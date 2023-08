Príncipe Andrés gana en la mesa el Clásico Jesús Soto en Rancho Alegre

Este sábado 12 de agosto en la reunión 15 del Hipódromo de Rancho Alegre se celebró una carrera selectiva, el Clásico Jesús Soto en distancia de una milla para ejemplares de cuatro años y más edad. La victoria en principio fue para Catire Will, que en gran final sometió a Príncipe Andrés, después de librar batalla con este durante los últimos metros.

Principe Andrés, montado por Franklin Velásquez para la cuadra de Gustavo Diaz, salió en la delantera con parciales de 26.1 para los primeros 400 metros, 53.3 en la media milla y 1:17.1 en los 1.200 metros. El descendiente de Vacation soportó una fuerte pelea por parte del propio Catire Will y de Skyhook, pero en la recta final los que más fuelle tuvieron fueron Catire Will y Príncipe Andrés. Al final, Catire Will dominó pero después se detectó que su jinete Larry Mejías perdió 900 gramos de peso y por ende fue descalificado.

El ganador oficial Príncipe Andrés, pertenece al Stud Venceremos y tiene una campaña de por vida de 32 actuaciones con 6 victorias. Este nieto de Smart Strike nació en el Haras Los Caracaros y cuenta actualmente con siete años de edad. Great Enanex fue subido al segundo, Skyhook al tercero, Rey de Abril al cuarto y Minister Thrill.