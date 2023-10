No te pierdas lo que dijo Larry Mejías sobre sus montas para la reunión 40 en La Rinconada

La mañana de este miércoles 11 octubre, el equipo de Meridiano, estuvo presente en la jornada de traqueo en el hipódromo La Rinconada. El jinete profesional Larry Mejías conversó en entrevista para este medio sobre sus cinco (5) compromisos, este domingo 15 de octubre en la reunión 40 y esto fue lo que comentó para nuestros lectores hípicos:

Larry inicia tu compromiso con la potra Nymeria, en la primera del programa entrenada por Fernando Parilli Araujo, reaparece tras 42 días sin correr. Montarás por primera vez y en su última carrera obtuvo el triunfo ¿Cómo estuvo su preparación?

-Esta yegua que no he tenido oportunidad de trabajar, pero es una potra bastante ligera, bastante rápida. Pienso que esta tresañera va a tomar la delantera, corriendo un paso bastante cómodo, y es muy difícil que la ganen.

En la tercera prueba montas a Babadag que te observamos mientras trabajabas con la yegua en la pista, presentada por Rafael Cartolano, reaparece luego de 42 días ¿Cómo estuvo su preparación?

-Esta yegua, en su debut no tuvo una buena carrera. Tengo aproximadamente tres semanas trabajando con esta yegua briseando, galopando. Es una tresañera que, sin duda alguna va a hacer una excelente carrera, va a mejorar muchísimo.

Tu siguiente compromiso es en la primera válida del 5y6 con Father Jesús entrenado por Abraham Campos, regresa luego de 35 días y en su última competencia llegó segundo ¿Cómo estuvo la preparación aquí en la pista?

-Efectivamente, es un caballo que en su última carrera llegó segundo. No conozco este ejemplar, no he tenido la oportunidad de montarlo, pero confío plenamente en el trainer Abraham Campos. Observe este ejemplar entrar a la pista, se ve preparado y listo para la carrera.

Para la tercera válida del 5y6 montas a Caribbean Rocket, entrenado por Jesús Romero Rojas. Regresa al óvalo después de 42 días ¿Coméntanos acerca de este ejemplar?

-Este cincoañero viene de arribar segundo. Fue descalificado Abuelo Yeye y Caribbean Rocket pasó a ganar por vía reglamentaria. Es un caballo que está haciendo su trabajo de rutina normal en la pista y esperemos hacer una buena carrera con Caribbean Rocket.

Y cierra tu compromiso con Marygol en la sexta válida del 5y6, preparada por Dotwing Fernández que regresa de un corto paro de 28 días.

-Marygol, viene de ganar una carrera de mi colega, el aprendiz Leomar Sangronis. Esta es una carrera compleja, bastante pareja. Una competencia con 14 yeguas y trataremos de hacer un buen trabajo con la seisañera.

Larry, ¿cómo estuvo el ajuste de algunos de los ejemplares que vas a montar este domingo?

-Solamente tuve la oportunidad de montar a la yegua Marygol, lo hizo bastante bien en el día de hoy en su ajuste y como te comenté, trataremos de hacer una buena carrera con cada uno de mis ejemplares.