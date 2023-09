Mira la fija que le gusta José Gilberto Hernández para el 5y6 dominical de la Rinconada

El látigo dice presente en la jornada del domingo con ejemplares de mucho chance para lograr triunfo. Durante los ajustes realizados este miércoles 6 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, el jockey profesional José Gilberto Hernández conversó en entrevista para Meridiano Web acerca de sus 6 montas a participar en la reunión 35 y esto fue lo comentó.

José Gilberto tu primer compromiso será con Lewandowski en la primera carrera presentado por Dotwing Fernández

-Gracias por la entrevista. Si, es un caballo que anda en excelente en cancha, anda muy bien, se mantiene en condición. El lote es un poco fuerte, pero siempre hay que ponerle fe.

En la segunda del programa montarás a Leo Alessandro entrenado por Rubén Lanz ¿Cómo estuvo su preparación?

-Este otro caballo que también he tenido la oportunidad de trabajarlo, de llevarlo al aparato. Un potro que anda excelente, pero también está en un lote que es un poco fuerte, pero siempre hay que decidir.

Linda Parts es otro de tus compromisos para la tercera competencia presentado por Freddy Escobar ¿Qué nos puedes decir de esta cincoañera?

-Es una yegua que por primera vez voy a montarla. No he tenido la oportunidad de trabajarla, pero me han dicho que la cincoañera anda muy bien y bueno vamos a ponerle arriba en el marcador.

En la quinta prueba (primera válida del 5y6) vas a montar a Don Thiago un caballo que reaparece tras 231 días sin correr ¿Cómo estuvo su entrenamiento?

-Sí, es un caballo que tiempo sin correr luego de una fisura. Se mantiene en cancha, anda bien y si Dios quiere vamos a decidir la carrera.

Para la sexta carrera estará la debutante Gran Marisela que la semana pasada fue retirada detrás del aparato.

-Efectivamente es una yegua que tiene problema en el aparato. La cuatroañera anda extraordinaria en cancha, muy bien. Creo que esta yegua logrando cuadrarla este domingo estaremos decidiendo.

Y tu último compromiso será en la cuarta válida del 5y6 con Sweet Champ presentada por Dotwing Fernández

-Es una yegua que por primera vez voy a montar. Me han comentado que la yegua anda muy bien en cancha, pero vamos a poner para ganar esta carrera.

José Gilberto de tus 6 montas, ¿cuál te gusta para llevar al recinto de ganadores este fin de semana?

-Bueno sí la yegua la llega a cuadrar, esa es la que me gusta para la tarde dominical: Gran Marisela.