Mira la fija que dedica Larry Mejías para la reunión 41 de la Rinconada

Este miércoles 18 de octubre en horas de la mañana, el jinete profesional Larry Mejías, aprovechó su tiempo de descanso luego de la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada, para conversar en entrevista con Meridiano Web, a fin de conocer sus seis compromisos para la reunión 41 del día domingo 22 de octubre.

Larry, comienza tu compromiso dominical con Cimarrón, entrenado por Riccardo D’Angelo en la primera carrera, el cual, reaparece tras 42 días sin correr ¿Cómo estuvo su preparación?

-Cimarrón, es un caballo que la verdad no he tenido la oportunidad de trabajar, pero he observado su entrenamiento. El ejemplar está entrenando muy bien. La última carrera ganó de manera solvente. El trainer Riccardo D’Angelo está ganando, sus ejemplares están corriendo bien y esperemos no sea la excepción.

Para la segunda competencia es el Clásico Albert H. Cipriani (G2), en distancia de 1.400 metros. Allí montarás al potrillo First Time presentado también por Riccardo D’Angelo, que en su debut ganó el Clásico Victoreado (G3) ¿Cómo estuvo su preparación?

-First Time es presentado por el trainer Riccardo D’Angelo, un caballo que viene de ganar en su debut, lo hizo bastante solvente. Ahora va en la distancia de 1.400 metros, pero este caballo demostró que tiene talento y sin duda alguna este potrillo va a estar en el tope del marcador.

Inicia la tercera del programa con la primera válida del 5y6 con The Last Dance, preparado por Rafael Cartolano.

-Este es un caballo que hizo un buen debut. En su última carrera fue descalificado y sin duda alguna, este tresañero va a estar duro de ganar.

La tercera válida vas a montar a la yegua Sra Florencia, preparada por Juan Carlos García Mosquera, regresa de un corto paro de 35 días. Viene de figurar tercera en el Clásico Gellinote (G2) ¿Coméntanos acerca de su entrenamiento?

-Esta es una yegua que la vengo de montar en dos clásicos. Una tresañera que realmente la conozco, ahora baja el lote. Con esta yegua trataré de hacer un buen trabajo.

-En la cuarta válida que será la Condicional de Reclamo, conducirás a Hermano Juancho presentado por Abraham Campos que estrena en su cuadra y reaparece luego de un corto paro de 35 días.

-En alguna oportunidad monté a Hermano Juancho cuando era entrenado por Yanir Hurtado, ahora está entrenando en la cuadra de Abraham Campos. Tuve la oportunidad de brisearlo el día sábado, lo hizo bastante bien y esperemos hacer una buena carrera con este ejemplar.

Larry, culminas tu compromiso dominical con el Clásico Edgar Ganteaume (G2), a la altura de la quinta válida, en distancia de 1.400 metros, con la dosañera Mo Cuishle, presentada por Dotwing Fernández, que viene de ganar con fuerte remate el Clásico Lanzarina (G2).

-Como todos saben, la yegua Mo Cuishle tiene talento. La verdad que, en su última carrera quedó un poco lejos, sin embargo, remató en los 1.200 metros, tuvo algo de fuerza en la parte final. Esta vez la competencia, será un poco más cómoda porque va en distancia de 1.400 metros. Voy a estar lo más cerca posible con ella y está dosañera va a estar firme hasta el final.

La fija del 5y6 que Larry Mejías dedica para la afición hípica, ¿cuál es?

-Como he mencionado en entrevistas anteriores, cuando salgo con mis ejemplares es a ganar, pero en esta ocasión, para el día domingo quiero dedicar a la yegua Mo Cuishle que corre en el Clásico Edgar Ganteaume.