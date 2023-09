Mira como Junior Alvarado revienta la taquilla con su triunfo en el último clásico de Saratoga

El último evento de Grado 1 en la pista de Saratoga fue este lunes 4 de septiembre, feriado en Estados Unidos con el Labor Day. El meeting de ese escenario hípico tuvo su reunión final por este año y para poner el punto final la temporada de 40 días de carreras, se celebró el Hopeful Stakes (G1) en recorrido de 1.400 metros con pote de $300.000 por repartir.

La competencia fue muy pareja desde el inicio, con una fuerte lucha en la punta que involucró a Mission Beach, Just Steel, Yo Yo Candy con Ángel Alciro Castillo y Timberlake. Estos potros marcaron 22 y 44.4 como fraccionales y durante toda la recta final la pelea siguió, incorporándose Be You. Pero, de repente y cual fantasma, apareció por el centro de la pista Nutela Fella, latigueado por Junior Alvarado para alcanzar el primer lugar y dejar fríos a los asistentes en el hipódromo con su dividendo de 54 a 1.

Nutella Fella es un macho hijo de Runhappy en Krissy's Candy por Candy Ride, que costó 12.000 dólares en las ventas de Keeneland de Septiembre 2022. Lo entrena Gary Contessa por primera vez para los colores del Bell Gable Stables LLC y mantiene corto invicto de dos actuaciones. La victoria de Nutella Fella con Alvarado representa un gran golpe para la taquilla de 111 dólares a Ganador. El vencedor deja tiempo de 1:24.2 en los denominados 7 furlones (1.400 metros).