Mira aquí todas las victorias de los venezolanos el fin de semana en Estados Unidos

La jornada hípica celebrada durante los días viernes, sábado y domingo trajo consigo las victorias conquistadas para los jockeys profesionales venezolanos que hacen campaña en los hipódromos de los Estados Unidos.

El pasado viernes 06 de octubre Javier Castellano y Samy Camacho fueron los jockeys más destacados con dos triunfos cada uno. Castellano ganó con La Grotte en la primera competencia y luego con Drum Roll Please en la séptima del programa en Belmont en Aqueduct, mientras que en Gulfstream Park, el látigo Camacho triunfó con The Doorman en la quinta competencia y se tomó la foto con Mamba On Three en la séptima carrera.

Ese día, el criollo Francisco Arrieta llevó al paddock de ganadores a J J’s Joker en Keeneland. En el óvalo de Gulfstream Park, Sonny León ganó con Moon Rose en la segunda competencia, seguidamente Sammy Camacho Jr., conquistó la victoria con Talk Much en la tercera competencia y Emisael Jaramillo pasó y ganó con Saint No More en la sexta carrera.

Asimismo, en la arena de Delaware Park, Samuel Marín pasó frente al espejo con Bella Fast en la segunda de la jornada e Ismerio Villalobos gana con Nothingmakesense en la sexta carrera.

Entretanto, el larense Junior Alvarado, pasó la meta con Empire Atraction en la sexta prueba del Belmont en Aqueduct y en Albuquerque Karlo López triunfó en la cuarta del programa con Sambas Mark.

El día sábado 07 de este mes el propio jinete barquisimetano Alvarado, fue el más destacado con 3 lauros en el óvalo de Belmont en Aqueduct. Ganó con Guanare en la primera prueba, seguida de War Like Gooddes en el Joe Hirsch Turf Classic Stakes (G1) y con Just F Y I, en el Frizette Stakes (G1).

Los jockeys Leonel Reyes, Samy Camacho, Mychel Sánchez y Freddy Manrrique lograron 2 triunfos cada uno. En el óvalo de Gulfstream Park, Reyes ganó con Great Venezuela bajo el entrenamiento de Victor Barboza Jr., y Three Witches en el Princess Rooney Invitational Stakes (G3), mientras que Camacho pasó frente al espejo con Noble Star en la séptima carrera y Chilling Factor en la décima del programa.

En Delaware Park, Mychel Sánchez se tomó la foto con Mucho Tigger y Offshore Affair. Freddy Manrrique conquistó el triunfo con Soldiers Sacrifice y R D C Posse en el Remington Park.

Javier Castellano ganó el Belmont Turf Sprint Stakes realizado en la pista de Belmont en Aqueduct. Marcos Meneses obtuvo una victoria en Gulfstream Park, al igual que Carlos Oliveros y Alejandro Colina consiguieron un lauro en Delaware Park y Frank Reyes fue otro jinete quien conquistó un triunfo en la arena del Belterra Park.

Para la jornada realizada este domingo 8 de octubre, Leonel Reyes fue el más destacado con 5 carreras ganadas en Gulfstream Park: Nunofthisnunofthat, Sweet Temptation, Bullet Valentina, Emergency Response con la preparación de José Francisco D’Angelo y Freedom Principle.

Mientras que Javier Castellano alcanzó 4 lauros en Woodbine entre ellas el E.P.Taylor Stakes (G1) sobre el lomo de Fev Rose (IRE).

Finalmente, los jinetes que obtuvieron 1 victoria en la jornada dominical fueron: Francisco Arrieta en Keeneland con el Castle & Key Bourbon Stakes (G2), su primera prueba selectiva. Daniel Centeno en Laurel Park, Samuel Camacho Jr y Samuel Camacho en Gulfstream Park, José G. Torrealba en Santa Anita Park, Keihton Natera en Century Downs y Charle Oliveros en Mountaineer.