Miguel Cortez recomienda a este ejemplar para combinarlo en el 5y6 dominical

Este próximo domingo 8 de octubre, se celebrará la reunión número 39 de la temporada en el hipódromo La Rinconada, en la jornada de traqueos durante la mañana del viernes, buscando siempre la información de primera mano, logramos conversar con el entrenador Miguel Cortez sobre sus dos presentados y esto nos dijo:

Buenos dias entrenador, empieza en la tercera carrera con Rio Unare donde viene de llegar tercero en su última actuación ¿Qué nos puede hablar de este ejemplar?

-Es un caballo que viene mejorando paulatinamente, viene de menos a mas, en esta oportunidad está mucho mejor, aunque el tiro es un poco incomodo para el, sin embargo, el va a estar allí decidiendo la carrera, lo acompañaremos con el caballo Ping Pong, que es el ejemplar a vencer en esta carrera y de fallar el pupilo de Ricky va a estar Rio Unare en el tope del marcador.

¿Cuál ha sido el ajuste más destacado de este ejemplar Rio Unare?

-Es un animal suave y de bajo peso, hay que finalizarlo y no exprimirlo mucho para llevarlo entero a la carrera.

En la quinta carrera del programa y la primera valida tiene a Yes And Yes, ¿Qué tal viene este ejemplar para esta nueva presentación?

-Este caballo corre seguido, viene subido de lote, en su carrera anterior tuvo un problema en la salida con un tropiezo del jockey, bien es cierto que no es facil correr a este ejemplar, le buscamos la monta de Jonathan Herrera, un jokey mas experimentado y se entienden muy bien, va a ser un hueso duro de roer, les aconsejo no dejarlo por fuera y acompañarlo con los favoritos.

¿Es Yes and Yes el fijo para Miguel Cortez este domingo?

-Como les digo, este caballo viene subido de lote y si se acopla bien con el jinete puede hacer una gran carrera, no lo dejen por fuera de sus combinaciones.

Saludo de Miguel Cortez para la afición hípica

-Un saludo a toda la afición hípica, espero que tengan suerte y bueno, sellen su cuadro de 5y6 para ver si nos damos unos buenos dividendos.