Liberty Island gana la Triple Corona para potras en Japón

La japonesa Liberty Island hace historia este domingo 15 de octubre al imponerse en el Shuka Sho (G1) y lograr la Triple Corona para las potras de ese país en recorrido de 2.000 metros, evento celebrado en el remodelado hipódromo de Kioto.

Conducida por Yuga Kawada para los colores del Sunday Racing Co. Ltd, Liberty Island se impuso en el Oka Sho (1.000 Guineas Japonesas), Yushun Himba (Oaks) y ahora en este Shuka Sho para convertirse en la décimo séptima potra en obtener las tres carreras. La lista la integran Mejiro Ramonu (1986), Still in Love (2003), Apapane (2010), Gentildonna (2012), Almond Eye (2018) y Daring Tact (2020).

Liberty Island corrió en la décima casilla durante buena parte del trayecto y su jockey Kawada buscó afuera en los 800 finales para tener espacio por donde correr. Al entrar en la recta final, se movió por fuera para pasar de viaje al primer puesto y escaparse aunque su ventaja se redució ante la atropellada de Masked Diva. Liberty Island pasó la meta de primero con un cuerpo de ventaja en tiempo de 2:01.1 para los dos kilómetros.