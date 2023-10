Kelvin Aray da a esta fija para iniciar una tarde ganadora en La Rinconada

Entrenadores y jinetes siguen su preparación en el hipódromo La Rinconada, en esta oportunidad previo a la reunión número 40, conversamos con el jinete Kelvin Aray, quien tiene 3 montas para este fin de semana, estas fueron sus impresiones:

Buenos días Kelvin, ¿Cómo estás, cómo te preparas para la reunión del domingo?

-Buenos días hermano, gracias por la entrevista. Bueno, sí, bien, gracias a Dios, preparándonos todos los días, haciendo ejercicio para montar a los ejemplares lo mejor posible.

Inicias la tarde de carreras en la propia primera competencia con la yegua La Gran Esperanza.

-Sí, empezamos con la yegua La Gran Esperanza, ella viene de ganar muy bien, de verdad anda muy bien en cancha, he tenido el gusto de trabajar toda la semana con ella, la yegua anda impecable, yo creo que estará decidiendo la carrera con el favor de Dios.

¿Cómo ha sido el ajuste con ella?

-No, la yegua no ajustó porque le pega un poco los trabajos, la hemos estado trabajando suave, porque el entrenador Riccardo D’Angelo le gusta trabajar los caballos suave y la yegua se ha entendido bien con estos trabajos.

En la novena y quinta válida tienes la monta de la yegua Rosa Amelia, ¿Cómo ha sido el trabajo con esta pupila de Gabriel Márquez?

-La yegua Rosa Amelia ha trabajado con puro traqueador, porque es una yegua muy dura, la vi en el ajuste muy bien, aunque no tuvo una buena carrera en su última aparición, el entrenador me ha dicho que esta yegua va a estar decidiendo la carrera y bueno, confiemos en él.

¿Qué te ha dicho el entrenador del cómo van a trabajarla en carrera o cuál será la estrategia que van a tomar sabiendo ya que es muy dura?

-Bueno sí, ya que es una yegua rápida, vamos a tratar de controlar la velocidad, porque hay otras yeguas rápidas en esta carrera, vamos a tratar de correrla tercerita, cuarta ahí cerca y en los 600 estar decidiendo la carrera.

Cierras la jornada dominical con la yegua Cheetah.

-Esta yegua va por un puesto 1, es un puesto un poco incómodo, pero yo creo que ella tiene un buen brinco, la he estado observando en los videos, la yegua anda muy bien, de verdad que el entrenador Riccardo D’Angelo le gusta esta yegua, a mí también me gusta y bueno, estoy muy agradecido por la confianza del entrenador Riccardo y del Stud MM, que me han ofrecido buenas montas esta semana y daré lo mejor de mí para estar decidiendo con esta yegua Cheetah.

¿Cuáles son las expectativas de Kelvin para este fin de semana? ¿Cómo te ves este fin de semana?

-Bueno, me siento muy bien, porque llevo tres buenas montas, hemos estado trabajando fuerte todos los días, también nos hemos estado ejercitando muy bien. De verdad que con el favor de Dios vamos a hacer tres buenas actuaciones con las montas.

¿Cuál es la fija para Kelvin de este domingo?

-Bueno, sí, ya que llevo tres compromisos, la yegua más fija de las que llevo es La Gran Esperanza, porque es una yegua que ganó de manera espectacular en su anterior carrera y está en un lote ideal.

Un saludo a la afición hípica y la invitación para que vengan a ver las carreras de caballos.

-Bueno sí, un saludo a la afición hípica que nos sigue día a día, gracia a ellos estamos aquí.

-Los invito a sellar el 5y6, que cada vez está aumentando más el pote de premios y el acumulado. A ligar ese cuadro único con 6 que es el que todo el mundo quiere.

Muchas gracias Kelvin por permitirnos realizar la entrevista y te deseamos todo lo mejor para este fin de semana.

-Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a todos y a poner toda la fe en Dios.